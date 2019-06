Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy raktárépület átjárójában az összehordott szemét kapott lángra. ","shortLead":"Egy raktárépület átjárójában az összehordott szemét kapott lángra. ","id":"20190628_Tuz_volt_a_budapesti_Stefania_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50fe6ab-1dbe-4897-be5c-989fc295c946","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Tuz_volt_a_budapesti_Stefania_uton","timestamp":"2019. június. 28. 22:09","title":"Tűz volt a budapesti Stefánia úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően éles hangú nyílt levelet tett közzé. A párt elnöksége most felfüggesztette az alelnök Szanyi Tibor párttagságát.","shortLead":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően...","id":"20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b0706-ad31-4282-930a-9c2f2c8bbbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","timestamp":"2019. június. 28. 13:02","title":"Az MSZP felfüggesztette Szanyi párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két rendőr megsérült a balesetben. ","shortLead":"Két rendőr megsérült a balesetben. ","id":"20190628_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624b2e7-c548-4ddb-a58c-6af946b3b2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_Budapesten","timestamp":"2019. június. 28. 10:11","title":"Szirénázó rendőrautó karambolozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgáltató korábban azt mondta, többmilliós tartozás miatt kellett korlátozni a vizet a nyíregyházi családoknál. Civil szervezetek és Iványi Gábor lelkész segítettek.","shortLead":"A szolgáltató korábban azt mondta, többmilliós tartozás miatt kellett korlátozni a vizet a nyíregyházi családoknál...","id":"20190628_Ivanyi_Gabor_es_a_civilek_vizet_vittek_a_csaladoknak_akiknel_a_kanikulaban_zartak_el_a_csapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab0efd7-a6a9-4d1a-bfc2-8a78e6e1e7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ivanyi_Gabor_es_a_civilek_vizet_vittek_a_csaladoknak_akiknel_a_kanikulaban_zartak_el_a_csapot","timestamp":"2019. június. 28. 14:27","title":"Iványi Gábor és a civilek vizet vittek a családoknak, akiknél a kánikulában zárták el a csapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn kormányfő is.\r

","shortLead":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn...","id":"20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f282421e-5155-4843-8dcc-610148403b76","keywords":null,"link":"/elet/20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","timestamp":"2019. június. 29. 17:42","title":"A finn kormányfő is felvonult a Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a9ebed-404f-420e-bd9a-e0e0d8953d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsiráf úgysincs rajta. Vagy ha mégis, nagyon fázik.","shortLead":"Zsiráf úgysincs rajta. Vagy ha mégis, nagyon fázik.","id":"20190628_Dront_kuld_a_Titanra_a_NASA_eletet_keresni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a9ebed-404f-420e-bd9a-e0e0d8953d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bbedb6-2b7b-4bf1-a419-332cc2556c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_Dront_kuld_a_Titanra_a_NASA_eletet_keresni","timestamp":"2019. június. 28. 09:25","title":"Drónt küld a Titánra a NASA, életet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért korlátozni kezdték az ügyfelek telefonszámait.","shortLead":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért...","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c28200-128d-4f09-87af-c1f1978b875b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","timestamp":"2019. június. 28. 15:03","title":"Megszólalt a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár közölte, semmi jelentenivalója nincs egészségügyi állapotával kapcsolatban. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár közölte, semmi jelentenivalója nincs egészségügyi állapotával kapcsolatban. ","id":"20190629_Merkel_a_remeges_ellenere_is_azt_mondja_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34fe420-ca2f-4cd2-8378-3859ae0c5ff1","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Merkel_a_remeges_ellenere_is_azt_mondja_jol_van","timestamp":"2019. június. 29. 17:31","title":"Merkel a remegés ellenére is azt mondja, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]