[{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha Budapestnek ellenzéki vezetője lesz. Részletek a HVG csütörtöki számában.","shortLead":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha...","id":"20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5533dfc8-9c47-4706-84c8-ac66af575cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. július. 04. 12:43","title":"Karácsony Gergely: Én vagyok a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már az ügyvezető igazgatói szinten is) bőven 2 millió forint felett fizetnek. ","shortLead":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már...","id":"20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0eaa1a-b346-448a-9b95-086ac95752c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","timestamp":"2019. július. 02. 15:00","title":"Hol van már a bérplafon? Több milliót keresnek a vezetők az állami szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","shortLead":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","id":"20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa6069-e8cf-4672-a374-6aadb8535993","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","timestamp":"2019. július. 02. 15:29","title":"Kutyatámadás után életveszélyben van egy kétéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]