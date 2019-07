Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3f513f-4b20-4e9b-8fa3-f9a2e413884e","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A LinkedIn a közelmúltban analizálta azon felhasználók profiljait, akik a legmagasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek, hogy azonosítsák azokat a top képességeket, amelyeket a cégek az idei évben keresnek. Az elemzés szerint az egyik legkeresettebb képesség a kreativitás volt.","shortLead":"A LinkedIn a közelmúltban analizálta azon felhasználók profiljait, akik a legmagasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek...","id":"jobline_20190702_Szemelyre_szabott_programokkal_osztonozd_a_kreativitas_az_irodaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3f513f-4b20-4e9b-8fa3-f9a2e413884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd72ad-22ec-4228-b9a0-3bf36fa3c401","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190702_Szemelyre_szabott_programokkal_osztonozd_a_kreativitas_az_irodaban","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"Személyre szabott programokkal ösztönözd a kreativitás az irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak, ám a Pókember: Idegenben kedves, gyors s persze irtó látványos szuperhősfilm – ráadásul Jake Gyllenhaal alakítása az egyik legnagyszerűbb a franchise történetében. Kritika.","shortLead":"Moziverzumának úgynevezett harmadik fázisát frissen, fiatalosan zárja a Marvel. Persze nagy kockázatot nem vállalnak...","id":"20190703_pokember_kritika_marvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd7f6ad-9e7e-42a5-9528-cdae231f26a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_pokember_kritika_marvel","timestamp":"2019. július. 03. 20:00","title":"Van élet a Végjáték után: remek móka az új Pókember-mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a madarak összetévesztik a táplálékot a szeméttel, aminek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek...","id":"20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553e7aad-7e98-44b4-ace3-012aa804437c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 03. 12:28","title":"Torokszorító kép készült egy madárról, amely csikkel eteti a fiókáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online számlázóprogramot használó magyar kkv-k aránya. Ugyanakkor ez is arra volt csak elég, hogy kicsit szépítsük a statisztikát, hiszen a cégek 70 százaléka továbbra is papíralapon számláz.","shortLead":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online...","id":"20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a549c-e570-45c5-9fe5-b04aa0b6a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","timestamp":"2019. július. 03. 11:15","title":"Mi az, amiből egy év alatt háromszor annyi lett a magyar cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42b1c5-f57f-4c33-86bc-7bc5d5d802e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő távot tett meg nagyon rövid idő alatt egy nőstény sarki róka, amely a kutatók számításai szerint a norvég Spitzbergáktól egészen Észak-Kanadáig ment. Soha korábban nem láttak ilyet.","shortLead":"Elképesztő távot tett meg nagyon rövid idő alatt egy nőstény sarki róka, amely a kutatók számításai szerint a norvég...","id":"20190702_sarki_roka_spitzbergak_eszak_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e42b1c5-f57f-4c33-86bc-7bc5d5d802e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fe556f-d0c5-49a9-bf9a-1f1129d80a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_sarki_roka_spitzbergak_eszak_kanada","timestamp":"2019. július. 02. 08:33","title":"Ledöbbentek a kutatók: egy fiatal sarki róka 3506 kilométert tett meg 76 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","shortLead":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","id":"20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842bf33d-5325-40e2-8b56-306c4e44cd9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","timestamp":"2019. július. 03. 17:46","title":"Tömeges ételmérgezés a Fülöp-szigeteki diktátor özvegyének partiján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]