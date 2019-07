Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","shortLead":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","id":"20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ebabd-8f8e-485d-9509-7b0f4448b4d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","timestamp":"2019. július. 10. 12:22","title":"Tom Hanks megmutatta, milyen menő fürdőnadrágot kapott születésnapjára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly felelőssége van, hogy a helyzet idáig jutott, de ideje részleges karanténba zárni Pekinget.","shortLead":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly...","id":"20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fde05e-b181-478d-b59d-a28c745dab04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Kornai János Kínáról: Szörnyet teremtettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","shortLead":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","id":"20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9889935f-5458-42d2-b61d-dd2059742524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","timestamp":"2019. július. 10. 14:08","title":"Úgy rejtegeti a kormány a migránsok számát, akár a vállalkozók a tömegszállásokra zsúfolt vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","shortLead":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","id":"20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fd818e-267b-4bbf-b28f-de41e9788728","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","timestamp":"2019. július. 10. 19:34","title":"Videó: Óriási jéggömbök estek az égből Pescarában, többeket fejen talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","shortLead":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","id":"20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8e730-3067-426f-a90a-8146bc5539d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","timestamp":"2019. július. 10. 11:21","title":"Itt az első Legóból összeszerelhető Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]