[{"available":true,"c_guid":"b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának keddi visszavágóján, így idegenben szerzett több góllal továbbjutott.","shortLead":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcb622d-9874-4bca-bda3-1380ed2b88b7","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","timestamp":"2019. július. 17. 08:44","title":"Máltai csapat vár a Fradira, ha ma továbbjut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","shortLead":"Egy rajzfilmstúdió munkatársai az áldozatok.","id":"20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a69d-0655-418e-9223-2d71db821a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f9d7b-1edd-477b-8f8b-baee1981c038","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_kioto_gyujtogatas_kyoto_animation_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Harminc halálos áldozata van a kiotói gyújtogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. 