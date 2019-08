Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt, hogy merre visz tovább az útja, leginkább külföldön kell keresgélni.","shortLead":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt...","id":"20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eaba2f-5131-40f9-a92c-db1eacb88913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","timestamp":"2019. július. 30. 13:28","title":"Gyengül a forint, aminek biztosan nem örülnek a nyaralók - de kell-e aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akin egy nappal korábban jelentek meg heveny allergiás tűnetek: izzadt és vörös lett a bőre. A hivatalos magyarázatok szerint ismeretlen allergia támadta meg a 43 éves politikust, ám támogatói úgy vélik, az ellenzéki tüntetéseket szervező Navalnij mérgezés áldozata lett. Ha ez lenne az igazság, nem ő lenne az első, akit a Kreml halkan, és viszonylag kis feltűnéssel próbált meg eltenni láb alól.","shortLead":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij...","id":"20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdb7aa9-f443-4158-98f1-3297971646fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. július. 30. 16:40","title":"A Kreml persze ártatlan, de mintha túl sok lenne a megmérgezett orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","shortLead":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","id":"20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e48238a-d64d-484e-83d7-3c52950eee37","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Bilincsben és vezetőszáron hozták az ukrán hajóskapitányt a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79697b57-3d62-4bc4-835a-63aa558627fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a kormánybarát csatornákon sem dicsérik úgy a magyar családtámogatást, mint ahogy a Fox News hétfő esti adása és műsorvezetője tette.","shortLead":"Még a kormánybarát csatornákon sem dicsérik úgy a magyar családtámogatást, mint ahogy a Fox News hétfő esti adása és...","id":"20190730_A_magyar_csaladpolitika_miatt_lelkendezett_egy_Trumpparti_teve_musorvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79697b57-3d62-4bc4-835a-63aa558627fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b75f1a-56dc-4e25-b3a0-9b0793a73608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_A_magyar_csaladpolitika_miatt_lelkendezett_egy_Trumpparti_teve_musorvezetoje","timestamp":"2019. július. 30. 14:12","title":"A magyar családpolitika miatt lelkendezett egy Trump-párti tévé műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azért, mert hajléktalan.","shortLead":"Csak azért, mert hajléktalan.","id":"20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15199db-8308-4fe1-b620-c187787b1590","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:24","title":"Megint őrizetbe vett egy hajléktalant a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna műanyaghulladékot gyűjtöttek össze tudományos szakemberek két hét alatt. A rosszabbik, hogy vannak darabok, amiket képtelenség eltakarítani, az állatok pedig lenyelik.","shortLead":"Megfulladhat a műanyagszemétben az UNESCO világörökség részét képező dél-csendes-óceáni Henderson-sziget, ahol 6 tonna...","id":"20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8cc15-4178-4d3e-a423-fa8c67f0bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d585305-eb2c-4ab6-a434-cbfdae58bda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_muanyag_szemet_palack_csendes_ocean_sziget","timestamp":"2019. július. 30. 20:03","title":"6 tonna műanyagot szedtek össze egy lakatlan szigeten a Csendes-óceánon, de nem ez a legszomorúbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]