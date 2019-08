Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan nem csak pulzust, hanem EKG-t, sőt még vérnyomást is mérhetünk vele a gyártó ígérete szerint.","shortLead":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan...","id":"20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e616d-b0ac-49ca-8622-1fa187d1628e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:03","title":"Egy okosóra, nyolcféle kiadás: íme a Samsung Galaxy Watch Active 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","shortLead":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","id":"20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11ef34-d2ac-4f12-a00e-d24d752b501b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:09","title":"Szarvason két fideszes és egy egykori fideszes is elindulhat polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","shortLead":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","id":"20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa4957-444e-4010-b787-0e6d04d64c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:47","title":"Hunvald György polgármesternek indul Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","id":"20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff9dab-1861-4cf2-b0d9-db18a5874c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:01","title":"A tűző napon tartotta kikötve kutyáit egy nő Berettyóújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","shortLead":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","id":"20190805_Leo_Messi_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df5e70-02b1-4b3a-b0f8-a9fd4e2676bd","keywords":null,"link":"/sport/20190805_Leo_Messi_megserult","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:31","title":"Leo Messi megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]