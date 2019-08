Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","shortLead":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","id":"20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c72920-2a70-49c0-80bf-5a07d0555711","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:59","title":"Putyin az Éjszakai Farkasokkal motorozott a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye iránt.","shortLead":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye...","id":"20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f98aab-4622-45f6-81dc-fdb5c7c42c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","timestamp":"2019. augusztus. 10. 21:46","title":"Kövér László megmondta, ki a jó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette hírhedt hippiszektáját, majd mikor rádöbbent, hogy egyik producer ismerőse sem fogja támogatni zenész terveit, borzalmas bosszút állt. Ötven éve törtek rá a Manson család tagjai az állapotos Sharon Tate színésznőre és barátaira. ","shortLead":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette...","id":"20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872f1b4f-636e-41da-a64b-910098a470f6","keywords":null,"link":"/elet/20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Rocksztárnak készült, végül szektás gyilkosságok tették világhírűvé Charles Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen ételre vadászik. Döntő szempont-e a frissesség, magasról tesznek-e az egészséges táplálkozásra, illetve fontos-e nekik, hogy a nap végén ne csak energiájuk, de pénzük is maradjon a kiadós szórakozásra? Videónkból kiderül, hogy van-e lehetőség jól, bőségesen és olcsón enni a nyári fesztiválszezon csúcseseményén.","shortLead":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen...","id":"20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c81211-7ff7-4de0-a24e-0b8fd905d079","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:17","title":"Mit és mennyiért eszik a Sziget Fesztivál közönsége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például az övén keresztül. A Volt egyszer egy… Hollywood a rendező talán legszebb filmje: végső, szemlélődős búcsú a hatvanas évektől, Quentin Tarantino gyermekkorától. Brad Pittnek Oscart kellene kapnia. De a kutyának biztosan. Kritika.","shortLead":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például...","id":"20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f8d88-22fa-4cb5-992a-78005db61c12","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:00","title":"Tarantino kinyitja, majd becsukja a mennyek kapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz, a cél ugyanis az, hogy zökkenőmentesebbé tegyék az eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti folytonosságot a telefonok és a számítógépek között. A partneri megállapodás részeként az új Galaxy Note10 okostelefonon már elérhetők lesznek a Microsoft egyedi megoldásai.","shortLead":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz...","id":"20190810_samsung_microsoft_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc83-9bac-495e-b5ef-83d5ab0c4739","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_samsung_microsoft_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:03","title":"Egyre inkább megérezhetik a Samsung telefonosok, hogy a gyártó összeállt a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban a legutóbbi hírre sokan felkapták a fejüket. Állítólag 108 MP-es kamerával szerelt okostelefont készít a Xiaomi.","shortLead":"Már meg sem lepődünk nagyon, amikor a gyártók dobálóznak a pixelszámokkal az okostelefonok kameráit illetően, azonban...","id":"20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e12feb4-a4dd-494a-a3e7-86bcaa8bbd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251911f-3935-481a-90a5-8e179a998119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_xiaomi_108_mp_kamera_okostelefonban_samsung_erzekelovel","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:03","title":"108 megapixeles kamerával szerelt telefonon dolgozik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]