Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","shortLead":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","id":"20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f513b-3583-4802-b339-a159b648447d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:10","title":"Szabálytalanul parkoló autós miatt a mentősök kértek elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik reklámtábla alatt egy régi Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","shortLead":"Az egyik reklámtábla alatt egy régi Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","id":"20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c9fee2-6cf3-4ae7-80a7-57c58a5899df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:44","title":"Kisebb kincsre bukkantak a ferihegyi munkálatok közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk. Szakembert kérdeztünk arról, mire ügyeljünk ilyenkor, legyen szó városi, szaladgálós kisautóról vagy nagycsaládok számára is ideális, nagyobb modellről. ","shortLead":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk...","id":"fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa559c9-217f-44fe-994c-7d2c5d5ba4a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:30","title":"Gyerek a fedélzeten!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy sérültről tudni.","shortLead":"Eddig egy sérültről tudni.","id":"20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7100820b-3ec5-4939-be4a-e28092a7f566","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Lövöldözés volt egy norvég mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]