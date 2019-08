Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","shortLead":"Egy kutatás szerint az már megoldást jelenthet, ha aludni nem viszik magukkal az okostelefont a gyerekek. ","id":"20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d055691d-e906-4921-9f2d-36a3bf56be19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Nem_a_kozossegi_media_hasznalata_a_karos_a_gyerekekre_hanem_amivel_jar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:03","title":"Nem a közösségi média használata a káros a gyerekekre, hanem amivel jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","shortLead":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","id":"20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fbd4e-1489-45d8-b03d-9bb7f16a11b6","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:08","title":"Szomszédjai mentették meg az idős budapesti nőt, akinek villám csapott a házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van szükség, mit kellene pótolni az iskolakezdésig. Ezek a kiadások akár meghaladhatják egy elsős gyermeknél a 100 ezer forintot. Sokan vannak, akik ezt az összeget csak hitelből tudják kifizetni, de melyik hitelt érdemes választani? ","shortLead":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van...","id":"20190815_iskolakezdes_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ffdfde-5e54-45e4-86d5-18a86c794b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_iskolakezdes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:48","title":"Több mint 100 ezer forintba kerülhet egy átlagos családnak a tanévkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","shortLead":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","id":"20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b18cb7-64c5-4ff2-911b-43480c4f2609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:42","title":"A vártnál nagyobb felfordulással jár majd a Blaha Lujza tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","shortLead":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","id":"20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ed6b-2ec0-4fd8-8b50-210554fb091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:21","title":"A csúcsra járatott klímákat nem bírják a buszok öreg motorjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legnagyobb számban lengyel, román, olasz és portugál állampolgárok folyamodtak ehhez. ","shortLead":"Legnagyobb számban lengyel, román, olasz és portugál állampolgárok folyamodtak ehhez. ","id":"20190815_brexit_letelepedesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7f495-d94b-45ec-a65d-8fec126ab2c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_brexit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:15","title":"31 ezer magyar kért már brit letelepedési engedélyt a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5caff1-9772-4b68-b48e-a5dbca7974ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a kifutóban látható a Szegedi Vadasparkban májusban született világos színű, szinte fehér oroszlánkölyök, amely gondozóitól a Szonja nevet kapta – közölte Veprik Róbert igazgató.","shortLead":"Már a kifutóban látható a Szegedi Vadasparkban májusban született világos színű, szinte fehér oroszlánkölyök, amely...","id":"20190815_Mar_lathato_a_Szegeden_szuletett_feher_oroszlankolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5caff1-9772-4b68-b48e-a5dbca7974ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5542ca-ed67-4230-b067-0dfb08d037bc","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Mar_lathato_a_Szegeden_szuletett_feher_oroszlankolyok","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:18","title":"Már látható a Szegeden született fehér oroszlánkölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","shortLead":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","id":"20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68138a4d-1a6f-4050-b6d4-e6c875f7de82","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:56","title":"A Momentum adja a közös ellenzéki polgármesterjelöltet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]