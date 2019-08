Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint Oroszországnak, a Kreml válaszolt, és azt állította, az új orosz fegyverek képviselik a technológia csúcsát. Közben mindkét ország bejelentette, hogy a rövid és közepes hatótávolságú rakétákat tiltó INF-szerződés kölcsönös felmondása után megkezdik az új eszközök tesztelését. A tesztelés alighanem már korábban is tartott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint...","id":"20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191fb567-13bb-43dd-9933-4ac8a517c850","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:49","title":"A szavak szintjén már durvul az orosz-amerikai fegyverkezési verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi, környezetszennyező autók ellen. ","shortLead":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi...","id":"20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bc23ed-4778-48ce-8e05-0248129200af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:34","title":"Úgy tűnik, már Bukarest is besokallt a romos, régi autóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz döntést, amit nem kellett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpikon hamis nyelvvizsgával bukott le, a Nemzeti Sportnak azt mondta, elkeseredésében hozott egy rossz...","id":"20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b08e37b-4f9a-44df-bb62-640d452d1f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Borna_Barna_elismerte_vetseget_es_vallalja_a_felelosseget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Bor Barna elismerte vétségét, és vállalja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kék és úszik, az eredetit Rubik Ernő alkotta.","shortLead":"Kék és úszik, az eredetit Rubik Ernő alkotta.","id":"20190814_Egy_kockaember_Cubeman_lett_a_budapesti_junior_vizesvb_kabalaja__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a82e8d-87b9-4c77-81b0-9a0be2c3199c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_kockaember_Cubeman_lett_a_budapesti_junior_vizesvb_kabalaja__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:26","title":"Egy kockaember, Cubeman lett a budapesti junior vizes-vb kabalája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videón egy kiskorú fiút bántalmaztak. ","shortLead":"A videón egy kiskorú fiút bántalmaztak. ","id":"20190814_Kozossegi_mediaban_megjelent_video_miatt_hallgatott_ki_a_rendorseg_ket_fiatalkorut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7506e0e-f384-430f-8d3c-e9a3315180fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Kozossegi_mediaban_megjelent_video_miatt_hallgatott_ki_a_rendorseg_ket_fiatalkorut","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:02","title":"Közösségi médiában megjelent videó miatt hallgatott ki a rendőrség két fiatalkorút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","shortLead":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","id":"20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e53ed88-a861-445a-a09b-7d0faebd16cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:19","title":"Őrizetbe vettek egy svéd férfit, akinek köze lehetett a koppenhágai robbanáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]