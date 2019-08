Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán: egy grönlandi faházak közé másolt sokemeletes, aranyszínű felhőkarcolót, amelyen a Trump név díszelgett.","shortLead":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán...","id":"20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe96fa-ab42-4dbb-b74f-7c295f6a4ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:46","title":"Trump megnyugtatta a grönlandiakat, nem épít hatvanemeletes szállodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videoblogot indító nyugalmazott váci püspök tovább folytatja a gondolkodást és a társak keresését a YouTube-on. ","shortLead":"A videoblogot indító nyugalmazott váci püspök tovább folytatja a gondolkodást és a társak keresését a YouTube-on. ","id":"20190819_Beer_Miklos_es_a_tornasor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce8906-19dc-4968-a7bc-6640950e39da","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Beer_Miklos_es_a_tornasor","timestamp":"2019. augusztus. 19. 10:41","title":"Beer Miklós és a tornasor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ezt szoktuk meg az elmúlt 15 évben: a két klasszis kiesett a döntő előtt, Daniil Medvegyev lett a cincinatti 1000-es teniszverseny győztese.\r

\r

","shortLead":"Nem ezt szoktuk meg az elmúlt 15 évben: a két klasszis kiesett a döntő előtt, Daniil Medvegyev lett a cincinatti...","id":"20190819_Csoda_Cincinattiban_nem_Federer_vagy_Djokovics_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329c5b8-0a57-4000-8883-f57937225aa1","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Csoda_Cincinattiban_nem_Federer_vagy_Djokovics_nyert","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:53","title":"Csoda Cincinattiban: nem Federer vagy Djokovics nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogerős ítélet ellenére tovább titkolják, milyen feltételek mellett használhatta az Iron Corporation az állami pénzből működtetett Duna Arénát.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére tovább titkolják, milyen feltételek mellett használhatta az Iron Corporation az állami...","id":"20190821_Inkabb_fizetnek_a_vizes_vb_szervezoi_de_nem_adjak_ki_a_Hosszu_Katinkaekkal_kotott_szerzodeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7badf8-a519-4394-91d0-8f770901709a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Inkabb_fizetnek_a_vizes_vb_szervezoi_de_nem_adjak_ki_a_Hosszu_Katinkaekkal_kotott_szerzodeseket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:29","title":"Inkább fizetnek a vizes vb szervezői, de nem adják ki a Hosszú Katinkáékkal kötött szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy társasház 9. emeletén, az érintett nőt a járőrök hozták ki a lakásából.\r

\r

","shortLead":"Tűz ütött ki egy társasház 9. emeletén, az érintett nőt a járőrök hozták ki a lakásából.\r

\r

","id":"20190819_Eletet_mentettek_Csepelen_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a50d9-dfbe-4c57-bcd4-e72b74c200de","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Eletet_mentettek_Csepelen_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 11:06","title":"Életet mentettek Csepelen a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel nem rendelkező hajléktalanok bár nem szavazhatnak, őket meg lehet választani akár főpolgármesterré is, ha jelöltként indulnak.\r

\r

","shortLead":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel...","id":"20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63ff57-081e-475a-8b29-0f8068bbcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:02","title":"114 ezer külföldi szavazhat az önkormányzati választáson, de a hajléktalanok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]