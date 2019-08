Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározat verseny nélkül az orosz Transmashholdingot jelölte ki arra, hogy megvegye a Dunakeszi Járműjavítót, az üzlet azonban elakadt. Az új cég több mint ezer egyiptomi vasúti kocsi legyártását nyerheti el egy furcsa tenderen, elbukhatja viszont MÁV-nak készülő emeletes vonatok összeszerelését. Az üzletben sok a kérdőjel, például az is, hogyan került bele a londoni nagykövet.","shortLead":"Egy kormányhatározat verseny nélkül az orosz Transmashholdingot jelölte ki arra, hogy megvegye a Dunakeszi...","id":"20190821_dunakeszi_jarmujavito_metrovagonmas_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a95693d-806f-4156-855a-a54e0d032e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_dunakeszi_jarmujavito_metrovagonmas_egyiptom","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:05","title":"Bizonytalan az egyiptomi vasúti tender, ami miatt orosz kézbe adnák a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","shortLead":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","id":"20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2235d-dd00-4958-8ace-8e18bb186c49","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:27","title":"17 fok a különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk információt a közösségi oldal felé.","shortLead":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk...","id":"20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471774d-6df9-49a7-84c5-8cedd7d87e35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:03","title":"A Facebook megcsinálta végre a funkciót, amivel gombnyomásra törölhetjük a nyomainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","shortLead":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","id":"20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23628df6-0d08-4e29-a01a-7dee4cbc8980","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:31","title":"Indokolt a sárga versenycsík a 700 lóerőre tuningolt Mercedes-AMG SUV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tengerre néző létesítmény engedély nélkül épült, ráadásul tulajdonosa sosem fizetett adót.","shortLead":"A tengerre néző létesítmény engedély nélkül épült, ráadásul tulajdonosa sosem fizetett adót.","id":"20190822_Ledozeroltak_az_alban_vendeglos_ettermet_aki_elozoleg_sajat_vendegeire_tamadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbadc0-abad-4939-83aa-2f042cdf523a","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Ledozeroltak_az_alban_vendeglos_ettermet_aki_elozoleg_sajat_vendegeire_tamadt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:18","title":"Ledózerolták az albán vendéglős éttermét, aki előzőleg saját vendégeire támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]