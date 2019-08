Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"A közvélemény mérhetetlen, az ebből kovácsolt összefogás igazságtalan és antidemokratikus lenne.","shortLead":"A közvélemény mérhetetlen, az ebből kovácsolt összefogás igazságtalan és antidemokratikus lenne.","id":"20190821_Kozvelemenykutatasok_harom_ev_becsszora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a45af95-0150-4bcc-9123-79e354dbd57d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kozvelemenykutatasok_harom_ev_becsszora","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:35","title":"Ceglédi a közvélemény-kutatásokról: három év becsszóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","shortLead":"Szolid, de brutális lett a Mercedes középméretű szabadidő-autója. ","id":"20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f45a224-b79b-43ca-a80e-15ca94f01738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23628df6-0d08-4e29-a01a-7dee4cbc8980","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Manhart_MercedesAMG_GLC_63_S","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:31","title":"Indokolt a sárga versenycsík a 700 lóerőre tuningolt Mercedes-AMG SUV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás változását figyelte a San Franciscó-i egyetemen.","shortLead":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás...","id":"20190821_webkamera_fogcam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25eb2b3-8105-43f0-b798-4fdb41167f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_webkamera_fogcam","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:03","title":"Pár nap múlva lekapcsolják a világ legrégebben üzemelő webkameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyvárad lesz Oradea.","shortLead":"Nagyvárad lesz Oradea.","id":"20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcba22f-bed2-4263-8352-3a5e0a0b6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Mostantol_magyarul_is_kiirja_a_MAV_a_hataron_tuli_allomasneveket","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:14","title":"Mostantól magyarul is kiírja a MÁV a határon túli állomásneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","shortLead":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","id":"20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eab0c0f-b30b-4b96-84a5-721a29b5e499","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:36","title":"Visszalép a Liberálisok főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","shortLead":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","id":"20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34803c4-4c90-4cfa-bf07-fa432af8d494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:50","title":"Szkíta konferenciára, és sámánnapokra is jutott a 90 milliós állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","shortLead":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","id":"20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf758d0-42c3-4f3d-8412-2a7a93ec8b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval támadt feleségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]