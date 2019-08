Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy fiatal férfi az áldozat.","shortLead":"Egy fiatal férfi az áldozat.","id":"20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d337c1-5e4d-4e11-9353-68703d89b2da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:04","title":"Halálos baleset történt Makkoshotykánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","id":"20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36a910-d008-45d1-b37b-562475858550","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:50","title":"Eltörte a bokáját a háromszoros világbajnok magyar öttusázó, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig automatikus üzemmódban. Fedor ezenkívül lőni is tud.

","shortLead":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig...","id":"20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe59e5e-1092-48bd-8a2a-a1e362ecc8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:11","title":"Fedor megérkezett – sikerült csatlakoznia a Szojuz MSZ-14-nek a Nemzetközi Úrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem volt eseménytelen a G7-ek utolsó ülésnapja sem, amely után akár mindkét vezető úgy nyilatkozhat, hogy sikert ért el. ","shortLead":"Nem volt eseménytelen a G7-ek utolsó ülésnapja sem, amely után akár mindkét vezető úgy nyilatkozhat, hogy sikert ért...","id":"20190826_Trump_vagy_Macron_nyert_a_G7es_csucstalalkozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66328af9-9827-4231-858f-2a452e6318b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Trump_vagy_Macron_nyert_a_G7es_csucstalalkozon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:03","title":"Trump vagy Macron nyert a G7-es csúcstalálkozón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","shortLead":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","id":"20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991bf11c-d114-4e72-a847-a797a09f4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:20","title":"Elfogták a bécsi gyilkossággal gyanúsított magyar férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben többen megsérültek.","shortLead":"A balesetben többen megsérültek.","id":"20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7e0de2-889c-4449-9c80-d8045e84f2a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:07","title":"Tömegkarambol az M7-esen, teljes az útzár Székesfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC), hangsúlyozva, hogy a HPV (humán papillomavírus) okozta rákos megbetegedések kialakulásának 92 százaléka megelőzhető a védőoltással.","shortLead":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ...","id":"20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8bb14f-8c61-49d2-9065-60dce0a63b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:03","title":"\"A HPV-daganatok nélküli jövő karnyújtásnyira van, de sürgős lépésekre van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]