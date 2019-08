Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az orosz hidrometeorológiai szolgálatra (Roszgidromet) hivatkozva.","shortLead":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet...","id":"20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f7566c-67b4-40f4-b5e1-963693047721","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Sokasodnak a kérdőjelek az orosz nukleáris baleset körül, most radioaktív felhőről beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály elfogadtatásával vagy bizalmatlansági indítvánnyal is.","shortLead":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály...","id":"20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55828d-2843-4ce5-9d5f-b86565d05e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:48","title":"Ha az ellenzéken múlik, nem zuhannak ki a britek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanár-robbanásnak talán vége, de ettől még nem lesz könnyebb saját lakáshoz jutni.","shortLead":"Az ingatlanár-robbanásnak talán vége, de ettől még nem lesz könnyebb saját lakáshoz jutni.","id":"20190828_Hiaba_a_tamogatasok_es_a_jo_hitelek_komoly_feladvany_sajat_lakast_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50fecb-fe49-4908-a0cf-4a388ed22483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Hiaba_a_tamogatasok_es_a_jo_hitelek_komoly_feladvany_sajat_lakast_venni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:05","title":"Hiába a támogatások és a jó hitelek, komoly feladvány saját lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","shortLead":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","id":"20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999c3783-762b-48b5-9198-915bd8ab17fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:59","title":"BBC: A parlament felfüggesztésére készül a Brexit érdekében a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","shortLead":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","id":"20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21a85a-e27f-4b74-b090-898f12010f43","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:56","title":"Majdnem egy évig kellett várni, de most megnyílt a 2rule webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként fennáll a bűnismétlés és szökés gyanúja, így egy hónapra rács mögé kerül a 2 millió forintos kárt okozó férfi.\r

\r

","shortLead":"Visszaesőként fennáll a bűnismétlés és szökés gyanúja, így egy hónapra rács mögé kerül a 2 millió forintos kárt okozó...","id":"20190827_Letartoztattak_a_gimnaziumot_tanevzarokor_vegiglopo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5e7045-21ee-4734-be89-60ec7859a646","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Letartoztattak_a_gimnaziumot_tanevzarokor_vegiglopo_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:52","title":"Letartóztatták a gimnáziumot tanévzárókor végiglopó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad928b-7b83-46b2-b6f4-0f35f58ab175","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:46","title":"Elképesztő angol fordítással sokkolja a szemetelőket az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]