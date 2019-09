Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. A hvg.hu úgy értesült, kedden már új igazgatója van az iskolának.","shortLead":"A gyöngyöspatai általános iskola igazgatóját a gyereke bántalmazása miatt feljelentette egy édesanya, a rendőrség...","id":"20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ac172-51fe-4f77-83aa-d95d7c8e646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1dca8a-aa1f-486b-b9df-c1ccaf857e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_gyongyospata_iskola_igazgato_levaltas_diak_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:50","title":"Leváltották a gyöngyöspatai iskolaigazgatót, akit bántalmazásért jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az egyházak polgári demokráciában úgy kampányolnak, vagy nem kampányolnak, ahogy akarnak. Ebben csak belső törvényeik korlátozhatják őket. Esetleg Kövér László.","shortLead":"Az egyházak polgári demokráciában úgy kampányolnak, vagy nem kampányolnak, ahogy akarnak. Ebben csak belső törvényeik...","id":"20190924_revesz_puspokok_terdre_imahoz_kover_katolikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898bee6-2d1f-435f-87cb-1ff632df30dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_revesz_puspokok_terdre_imahoz_kover_katolikusok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:51","title":"Révész: Püspökök, térdre, imához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","shortLead":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","id":"20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07869f1-1205-429f-ba01-1a328b3ab9b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:21","title":"Új csúcsdízelt kapott a VW T-Roc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","shortLead":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","id":"20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9224787-59f7-4987-856b-36687bdde592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:41","title":"Valódi időgép ez az eladásra kínált 37 esztendős Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","shortLead":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","id":"20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d47bd-5cc3-4e9a-a879-d6f9c748e4b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:14","title":"Négy kiló füvet találtak egy VIII. kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az alkatrész, ami nagyon hasonló a BMW-hez tartozó márkák amúgy egymástól roppant módon eltérő modelljein.","shortLead":"Íme az alkatrész, ami nagyon hasonló a BMW-hez tartozó márkák amúgy egymástól roppant módon eltérő modelljein.","id":"20190923_mutatjuk_mit_orokoltek_az_apro_minik_a_hatalmas_rollsroyceoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ad3feb-ae43-43c9-a640-ab67986ffd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbde9a-9f0f-4be9-9931-38806adbd03e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_mutatjuk_mit_orokoltek_az_apro_minik_a_hatalmas_rollsroyceoktol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:21","title":"Mutatjuk, mit örököltek az apró Minik a hatalmas Rolls-Royce-októl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","shortLead":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","id":"20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239b231-fb95-4a1b-846c-05bf74fa058f","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:37","title":"226 milliárd forint megtakarítást passzolnak át a postától Mészáros Lőrinc közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","shortLead":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","id":"20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466904d8-190e-477a-9c1a-4f4af5325750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Négy városban is ellenőrzésre számíthatnak az autósok a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]