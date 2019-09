Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyógyszermérgezés témaköre ad randevút a Gazdagréti lakótelep univerzumának.","shortLead":"A gyógyszermérgezés témaköre ad randevút a Gazdagréti lakótelep univerzumának.","id":"20190928_Megint_a_Szomszedokkal_kampanyolnak_a_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fab3831-9cbc-4e03-ad3c-7b668c16446a","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Megint_a_Szomszedokkal_kampanyolnak_a_mentok","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:02","title":"Megint a Szomszédokkal kampányolnak a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel a szavazóhelyiségek megnyitása után.","shortLead":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel...","id":"20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153929bd-414d-41e2-9238-4a1df516116b","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:10","title":"Robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt segítséget.","shortLead":"A gépjármű márkakereskedők szövetségének vezetője szerint a támogatás a nehéz helyzben levő nagycsaládosoknak nyújt...","id":"20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301680e3-4604-462e-bd9d-9e4e1321e542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_csaladvedelmi_akcioterv_autovasarlas_nagycsaladosok_novak_gablini","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:15","title":"Már másfél milliárdot költött a kormány a hétszemélyes autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban már híre-hamva sem volt a sertésnek: a klub minden hivatalos felületéről eltüntette.","shortLead":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban...","id":"20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75e6e4-dd87-4916-ac4f-417a7405d91e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:23","title":"Egy napot élt Mangalaci, a DAC új kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"James Hetfield volt már elvonón alkoholizmusa miatt.","shortLead":"James Hetfield volt már elvonón alkoholizmusa miatt.","id":"20190928_Lemondta_a_turnejat_a_Metallica_elvonora_vonult_az_enekesuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba7ed9a-9306-4759-8daf-311ea039be04","keywords":null,"link":"/kultura/20190928_Lemondta_a_turnejat_a_Metallica_elvonora_vonult_az_enekesuk","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:29","title":"Lemondta a turnéját a Metallica, elvonóra vonult az énekesük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula a kormányzati megbízásokból duzzasztotta óriásira eddigi cégeit.","shortLead":"Balásy Gyula a kormányzati megbízásokból duzzasztotta óriásira eddigi cégeit.","id":"20190928_balasy_gyula_ingatlanpiac_lounge_homes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63d8d57-1b09-4688-baae-55e3871033dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_balasy_gyula_ingatlanpiac_lounge_homes","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:50","title":"Az ingatlanpiacon is robbanthat Rogán Antal kedvenc kommunikációs cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","shortLead":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","id":"20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270bcab6-85c8-4d67-accd-098c92d41346","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:17","title":"Svéd, görög és belga jelölt is indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]