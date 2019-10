Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs. ","id":"20190929_Oszi_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f278-02ea-4c69-bea3-eb21441952b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Oszi_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Kellemes őszi nap lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","shortLead":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","id":"20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfa033-fc90-416a-a1f6-951798638c19","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:36","title":"A Tungsram felvásárolt egy szoftverfejlesztő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra számítanak, hogy az árverésen legalább 18 millió dollár jön össze.","shortLead":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra...","id":"20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a9579a-1017-4fd5-9e04-4dcc7c4e2cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:05","title":"Svájcban árverezik el az afrikai diktátorfiú szuperautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában megbukott Trócsányi László helyére jelölt Várhelyi Olivér számára a nagy kiugrás lehet az Európai Bizottság. ","shortLead":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában...","id":"20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf34fb7-e7e5-4260-85b7-d8d08327192d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:00","title":"Előlép Orbán szürke eminenciása: Várhelyi Olivér portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","shortLead":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","id":"20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c143740-549e-4ad9-b225-f1b5f0d23520","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:18","title":"Két művészetkritikusi díjjal jutalmazták a Műértő szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6596ed3-0d38-47ed-943f-3eb4e8f31589","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kecskeméti teátrum kapta meg a minősítést.","shortLead":"A kecskeméti teátrum kapta meg a minősítést.","id":"20190929_Nemzeti_kecskemeti_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6596ed3-0d38-47ed-943f-3eb4e8f31589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89900f-3b59-4bd2-a253-e4070d96bfa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Nemzeti_kecskemeti_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:06","title":"Újabb nemzeti színház lesz vidéken ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]