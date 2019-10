Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán ügyvédre emlékeztető férfi és egy fekete hajú nő látható félreérthetetlen helyzetben.","shortLead":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán...","id":"20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f22a6-98d8-42cb-9def-7bd13a8a64e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","timestamp":"2019. október. 08. 08:02","title":"Újabb videó került ki Borkaiék bulijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai erről beszélni, ami persze nem jelenti azt, hogy vállalata ne lenne rajta a technológia fejlesztésén.","shortLead":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai...","id":"20191007_6g_mobilhalozat_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97db67f5-2eb8-4713-b4ff-a8dc4fef9c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_6g_mobilhalozat_huawei","timestamp":"2019. október. 07. 13:03","title":"A Huawei már a 6G-n töri a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik kerülget minket, ha egy pillanatra kiesünk az online világból. És bár izgalmas, mégis ritkán gondolunk bele, hogy az okostelefonokon túl minek köszönhetjük ezt a rendkívüli tempót, és azt, hogy mindent elérünk a hálón. A válasz nem újdonság, hatalmas háttérrendszerek, az adatközpontok fonják be és szolgálják ki mindennapjainkat. De mi az, amit tényleg érdemes tudnunk róluk? ","shortLead":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik...","id":"invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891f42-7a25-4842-a31f-10a5a07506b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","timestamp":"2019. október. 09. 07:30","title":"Az Encyclopedia Britannicától a 175 zettabájtig – Így váltották fel a kötelespéldányokat az adatközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"f33a04ab-9dfa-49d6-83a1-763d42024718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötletében és kivitelezésében is vitathatatlanul elegáns megoldás. ","shortLead":"Ötletében és kivitelezésében is vitathatatlanul elegáns megoldás. ","id":"20191008_Szemeteszsakkal_takartak_le_az_ellenzeki_jelolt_palkatjait_Soroksaron_hogy_ne_zavarja_a_fideszes_kampanybuli_osszkepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33a04ab-9dfa-49d6-83a1-763d42024718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0beb1-baf2-4e55-9fb5-2ac0276f0779","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Szemeteszsakkal_takartak_le_az_ellenzeki_jelolt_palkatjait_Soroksaron_hogy_ne_zavarja_a_fideszes_kampanybuli_osszkepet","timestamp":"2019. október. 08. 11:03","title":"Szemeteszsákkal takarták le az ellenzéki jelölt plakátjait Soroksáron, hogy ne zavarja a fideszes kampánybuli összképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","shortLead":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","id":"20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900a306-5373-4c30-8dda-479116bc381d","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Pénzváltókat raboltak ki a debreceni Fórum pláza parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","shortLead":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","id":"20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce17006-6146-4e3b-829a-516a142d9a03","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","timestamp":"2019. október. 08. 17:01","title":"Az oroszok közel 70 százaléka elégedett Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","shortLead":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","id":"20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0676e-b106-438d-999c-423ad3e62d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. október. 08. 17:29","title":"Két nőt és két gyereket ütött el egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]