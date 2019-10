Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","shortLead":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","id":"20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c159318-1c56-48f8-9db8-5ff1dc439edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","timestamp":"2019. október. 13. 13:50","title":"Lázár János biciklivel gurult be a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze lehet hasonlítani egymással a mobilokat.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze...","id":"20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ee05b4-0717-42d9-9e91-d9c121649c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","timestamp":"2019. október. 14. 11:33","title":"Erről a listáról kiderül, melyik telefont érdemes megvennie, ha fontos a szép hangzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff76d8f-3e6f-459b-aee3-16e00d0fad97","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A vártnál is nagyobb győzelmet aratott a lengyel parlamenti választásokon az eddigi kormánypárt. 