[{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","shortLead":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","id":"20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4729c-f30d-40cf-b5a0-e2e96bd5777c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György, Antall József és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével csábító autonóm autók rohamos terjedése.","shortLead":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével...","id":"20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b126e-6cc0-4453-b758-fc3c12794e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","timestamp":"2019. június. 19. 12:00","title":"Önvezető autók: Mit jelent a nulladik szint? Van olyan, amelyikben már kormány sincs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","shortLead":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","id":"20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b56b51-24df-4def-bbbf-feb479287827","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","timestamp":"2019. június. 17. 15:44","title":"Értekezlet közben fejbe lőtte a főnökét, majd magával is végzett egy férfi Máriatölgyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","shortLead":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","id":"20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684f21d-1c04-4d31-8079-64ae310878fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","timestamp":"2019. június. 18. 09:41","title":"Elszálltak a balatoni ingatlanárak, Füred a legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem igaz belőle.","shortLead":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem...","id":"20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503a3bfd-f771-4307-994f-1756f7b79070","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","timestamp":"2019. június. 17. 18:33","title":"Nyugalom, a robot (még) nem tud pisztolyt rántani a támadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","shortLead":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","id":"20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1055d4f1-eefc-4057-8fd5-ed811606ba64","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","timestamp":"2019. június. 17. 16:56","title":"Shane Tusup bejelentkezett, hogy világbajnokot csináljon a magyar női labdarúgókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","shortLead":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","id":"20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3b41f8-8a3c-4897-a07b-a44df3de8e98","keywords":null,"link":"/elet/20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","timestamp":"2019. június. 18. 14:10","title":"Megfejtették a szomorú kölyökkutyaszemek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meg kell műteni a zenészt, aki még májusban karambolozott.","shortLead":"Meg kell műteni a zenészt, aki még májusban karambolozott.","id":"20190618_Nem_tudja_hasznalni_a_jobb_karjat_Laar_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a9bc15-a43c-43f8-8e51-3c01959f2b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nem_tudja_hasznalni_a_jobb_karjat_Laar_Andras","timestamp":"2019. június. 18. 08:10","title":"Nem tudja használni a jobb karját Laár András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]