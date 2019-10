Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra által selymekre álmodott mesés alkotásokkal most közvetlenül támogathatjuk a rászoruló gyermekek művészeti nevelését és kreatív önkifejezését.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra...","id":"20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20985a44-9747-40e4-98a5-69ff8f34d361","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","timestamp":"2019. október. 21. 18:08","title":"Igazgyöngyös rajzok osztrák selyemkendőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt. Ilyen hangos például egy cölöpverőgép. Videó.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt...","id":"20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466feb1-71e3-432a-b0b3-8e2d5f3502be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","timestamp":"2019. október. 22. 12:28","title":"Különleges nevű madár a világ leghangosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f40f96-dbec-49df-891a-a9b09d74d8a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összeg nagyobb részét autópályák mellé telepíthető, nagyteljesítményű töltőkre költhetik.","shortLead":"Az összeg nagyobb részét autópályák mellé telepíthető, nagyteljesítményű töltőkre költhetik.","id":"20191022_45_milliardert_vesz_villanyautotoltoket_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f40f96-dbec-49df-891a-a9b09d74d8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe7b60f-9ab8-42be-be0c-3e2ee0b693d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_45_milliardert_vesz_villanyautotoltoket_az_allam","timestamp":"2019. október. 22. 14:33","title":"4,5 milliárdért vesz villanyautó-töltőket az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján megvonnák az olimpiai járadékot az Etikai bizottság által méltatlannak tartott sportolóktól. Mint amilyen Steinmetz szerint Borkai Zsolt is.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság jogi osztálya véleményezi a Jobbik képviselőjének törvényjavaslatát, amely alapján...","id":"20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e99c2-b5d9-4ca1-a4f3-5c0406a42ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Borkaiugy_Steinmetz_Adam_mar_meg_is_kereste_a_MOBot","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Borkai-ügy: Steinmetz Ádám már meg is kereste a MOB-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","id":"20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc6129c-af60-47e6-9b95-b553184cf9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","timestamp":"2019. október. 22. 07:59","title":"Jobb gyorsulás, nagyobb hatótáv, magasabb ár – újított a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek egy óbudai lakásba.","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy betörtek...","id":"20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b5a55c-07a3-4080-817e-5374e51546e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Letartoztattak_azt_a_harom_ferfit_akik_kiramoltak_egy_obudai_lakast","timestamp":"2019. október. 22. 15:33","title":"Letartóztatták azt a három férfit, akik kirámoltak egy óbudai lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Süt a nap, és ezt mi ki is használjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]