Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai Űrügynökség (ESA) legújabb műholdfelvételének tanúsága szerint.","shortLead":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai...","id":"20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0e2e9-e958-44d7-9319-aefa5d3aa874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","timestamp":"2019. október. 29. 20:03","title":"Ez rosszul hangzik: mozgásnak indult az Antarktiszról leszakadt, 315 milliárd tonnás jégtömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aca642-8fbe-471f-8e1d-37436569b704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konvertiplán olyan repülőgép, amely a szárnyvégeken elhelyezett hajtóművek függőleges elforgatásával kombinálja a helikopterek és a légcsavaros repülőgépek tulajdonságait.","shortLead":"A konvertiplán olyan repülőgép, amely a szárnyvégeken elhelyezett hajtóművek függőleges elforgatásával kombinálja...","id":"20191029_Ket_amerikai_konvertiplan_huzott_at_Budapest_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4aca642-8fbe-471f-8e1d-37436569b704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f89cc-85b2-4137-a564-07f8d390e812","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_amerikai_konvertiplan_huzott_at_Budapest_felett","timestamp":"2019. október. 29. 12:59","title":"Két amerikai konvertiplán húzott át Budapest felett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Formális szavazás nélkül, felkiáltással elfogadták a londoni parlament alsóházának képviselői az előrehozott választás kiírását kezdeményező kormányzati indítványt.","shortLead":"Formális szavazás nélkül, felkiáltással elfogadták a londoni parlament alsóházának képviselői az előrehozott választás...","id":"20191029_brexit_boris_johnson_brit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d954f8-e118-4f35-b0ad-d3f1750de009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_brexit_boris_johnson_brit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 29. 19:28","title":"Brexit: elhárult az első akadály az előrehozott választás elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer háztartást lát majd el árammal.","shortLead":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer...","id":"20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfab36-908e-4496-bf4b-0d3fd9858b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","timestamp":"2019. október. 29. 13:03","title":"New Yorkban építik meg a világ legnagyobb akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitartottunk, és mára mi lettünk a nemzet lelki ereje, amire nyugodtan lehet építeni az ország jövőjét – mondta a Magyar Narancsnak a Jobbik frakcióvezetője. Jakab Péter szerint az Állami Számvevőszék büntetését még most is érzik, de előbb-utóbb ebből is felállnak.","shortLead":"Kitartottunk, és mára mi lettünk a nemzet lelki ereje, amire nyugodtan lehet építeni az ország jövőjét – mondta...","id":"20191030_jakab_peter_jobbik_frakcivezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3117074-2a3e-405e-8082-4a050670e6b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_jakab_peter_jobbik_frakcivezeto","timestamp":"2019. október. 30. 16:09","title":"Jakab Péter: A rezsim meg akart minket gyilkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","id":"20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b75ddd-e8a1-4d57-bcb5-74c411ca5687","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","timestamp":"2019. október. 29. 17:06","title":"A homofób gyűlöletről szervezett konferenciát, kirúgták az egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]