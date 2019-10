Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiborcz István üzlettársának cége az egyik építtetője annak a pavilonnak, amelynek tervezője egy Makovecz-tanítvány.\r

\r

","shortLead":"Tiborcz István üzlettársának cége az egyik építtetője annak a pavilonnak, amelynek tervezője egy Makovecz-tanítvány.\r

\r

","id":"20191030_Ilyen_lesz_a_dubaji_Expo_magyar_pavilonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb0dfe7-7c8a-4f4f-892c-001c6b23f19c","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Ilyen_lesz_a_dubaji_Expo_magyar_pavilonja","timestamp":"2019. október. 30. 21:23","title":"Ilyen lesz a dubaji Expo magyar pavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási formákat kínál, hogy biztonságban érezhessék magukat a téli időszakban.\r

\r

","shortLead":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási...","id":"20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e419b36-edf5-47c9-8536-84b37e697217","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","timestamp":"2019. október. 30. 15:26","title":"Zugló is meghirdette a kilakoltatások leállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","shortLead":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","id":"20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb60e4c-4d8e-498c-bf45-203ce650a551","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2019. október. 31. 11:00","title":"Kiderült, milyen feladatot kap Tarlós Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája az ellenzéki együttműködés szétverésére. Karácsony Gergely legfőbb problémája már most is a mögötte álló szivárványkoalíció. ","shortLead":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája...","id":"201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a625543d-4c91-44df-a77c-dc95060043af","keywords":null,"link":"/360/201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","timestamp":"2019. október. 31. 12:00","title":"Orbán engedékenysége mérgezett: a Karácsonynak kieszelt csapda működni látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","shortLead":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","id":"20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da78c7-dff5-45d6-8eb3-893b813bae45","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 12:50","title":"Az amerikai képviselőház elítélte Törökországot az örmény népirtás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki a baleset miatt.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki a baleset miatt.","id":"20191031_Harmas_karambol_tortent_Budapesten_a_Szilagyi_Erzsebet_fasoron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1313cb8-8abb-40f5-ad1f-0ce7d66651f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Harmas_karambol_tortent_Budapesten_a_Szilagyi_Erzsebet_fasoron","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Hármas karambol történt Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]