Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó, az egész országra kiterjedő tüntetések erőszakba fordultak.","shortLead":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó...","id":"20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b7671-17cc-4cc4-8650-282cd458992e","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2019. október. 29. 17:58","title":"A zavargások hatására lemondott a libanoni miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egészen erősre sikerültek Kövér László záró gondolatai a Nagy Imre-szobor helyére állított Nemzeti Vértanúk emlékművének avatásán. Szamuely Tibortól Pál apostolig ért gondolatmenetében.","shortLead":"Egészen erősre sikerültek Kövér László záró gondolatai a Nagy Imre-szobor helyére állított Nemzeti Vértanúk...","id":"20191031_Kover_A_Leninfiuk_utodia_ma_is_itt_allnak_velunk_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f1e32-7c77-4648-896e-34e46de4f105","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Kover_A_Leninfiuk_utodia_ma_is_itt_allnak_velunk_szemben","timestamp":"2019. október. 31. 14:07","title":"Kövér: A Lenin-fiúk utódai ma is itt állnak velünk szemben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra jelentik be a fővárosi ellenzéki polgármesterek, hogy felfüggesztik a kilakoltatásokat, amivel időt nyernek a szegényeket büntető rendszerek leváltására. De ezek csak az első lépések, hiszen az eddig is ellenzék vezette városok sem képesek az állam szerepvállalása nélkül felszámolni a lakhatási válságot. ","shortLead":"Sorra jelentik be a fővárosi ellenzéki polgármesterek, hogy felfüggesztik a kilakoltatásokat, amivel időt nyernek...","id":"20191031_A_kilakoltatasok_felfuggesztese_onmagaban_nem_csodaszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb8e94b-1255-45e8-a866-5c977c2b029c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_A_kilakoltatasok_felfuggesztese_onmagaban_nem_csodaszer","timestamp":"2019. október. 31. 11:30","title":"A kilakoltatások felfüggesztése önmagában nem csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország csinálhat bármit a világpolitikában, Orbán Viktor évente egyszer-kétszer mindenképpen találkozik Vlagyimir Putyinnal. Az igazán fontos dolgoktól aligha most döntenek, más szempontból azonban nagyon is hasznosak a találkozók. Főleg az oroszoknak.","shortLead":"Oroszország csinálhat bármit a világpolitikában, Orbán Viktor évente egyszer-kétszer mindenképpen találkozik Vlagyimir...","id":"20191030_Ujra_egyutt_az_illiberalis_csapat__Putyin_ismet_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c76898-b14a-4260-bf84-6257444d916c","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Ujra_egyutt_az_illiberalis_csapat__Putyin_ismet_Budapesten","timestamp":"2019. október. 30. 06:30","title":"Újra együtt az illiberális csapat – mire jó a mai Orbán–Putyin-találkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes: olyan, mintha egy űrbéli arcot látnánk a képen.","shortLead":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes...","id":"20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70613feb-cde3-49d0-9fa3-82a17f4df53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","timestamp":"2019. október. 29. 16:03","title":"Galaktikus \"arcot\" fotózott a messzi űrben a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer oldalt kell elbírálnia az Országos Atomenergia Hivatalnak, amely 2020. június 30-ig kaphatja meg a beruházóktól az atomerőmű bővítésének létesítési engedélyét.\r

\r

","shortLead":"Több százezer oldalt kell elbírálnia az Országos Atomenergia Hivatalnak, amely 2020. június 30-ig kaphatja meg...","id":"20191030_Egy_ev_mulva_kaphatja_meg_az_egyik_alapengedelyet_Paks_II","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70638c2-009d-44d3-8425-6aa19c1de57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Egy_ev_mulva_kaphatja_meg_az_egyik_alapengedelyet_Paks_II","timestamp":"2019. október. 30. 15:02","title":"Két év múlva kaphatja meg az egyik alapengedélyét Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]