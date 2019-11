Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","shortLead":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","id":"20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3c5a5-ca91-4a39-8f8f-d2d47774563a","keywords":null,"link":"/sport/20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","timestamp":"2019. október. 31. 05:25","title":"Óriási meccsen ütötte el a továbbjutástól a Liverpool az Arsenalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18524a4d-cae0-402c-8b93-4768b849b582","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Akinek túl elvont a klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra, az okulhat a sör és a whisky példájából: az előrejelzések szerint mindkét ital ára emelkedni fog a felmelegedés miatt.","shortLead":"Akinek túl elvont a klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra, az okulhat a sör és a whisky példájából: az előrejelzések...","id":"20191030_Meleg_lesz_dragul_asor_Szaraz_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea82fb7c-cf26-4b38-803a-0db4572260a7","keywords":null,"link":"/360/20191030_Meleg_lesz_dragul_asor_Szaraz_tenyek","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Szereti a sört? Lehűti a kedélyét, ha meleg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","shortLead":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","id":"20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27853326-98a5-484b-ae9b-074399cfb03e","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","timestamp":"2019. október. 31. 16:12","title":"Reagált a kormány arra, hogy elveszítheti a második menekültes kvótapert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83de3e2-b6da-417f-b0f1-7312d2086d47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves ukrán-magyar kettős állampolgár egy korábbi rendőri intézkedés miatt haragudhatott meg a határrendészre és egy koszorút küldött neki.","shortLead":"A 37 éves ukrán-magyar kettős állampolgár egy korábbi rendőri intézkedés miatt haragudhatott meg a határrendészre és...","id":"20191031_Egybol_a_korozesi_toplista_elere_kerult_a_ferfi_aki_koszorut_kuldott_egy_hatarrendesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83de3e2-b6da-417f-b0f1-7312d2086d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f38e65-f67e-4826-a819-0b874686521e","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Egybol_a_korozesi_toplista_elere_kerult_a_ferfi_aki_koszorut_kuldott_egy_hatarrendesznek","timestamp":"2019. október. 31. 13:37","title":"Egyből a körözési toplista élére került a férfi, aki koszorút küldött egy határrendésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcc384d-dadc-432e-b8f0-e439e6084c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz elnök Budapestre érkezése után a magyar főváros szépségét méltatta.","shortLead":"Az orosz elnök Budapestre érkezése után a magyar főváros szépségét méltatta.","id":"20191030_Orban_Putyinnak_panaszkodott_hogy_elveszitettek_Budapesten_a_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adcc384d-dadc-432e-b8f0-e439e6084c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb4135-dd52-4a9d-a014-1aa9bc8f403e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Orban_Putyinnak_panaszkodott_hogy_elveszitettek_Budapesten_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 30. 17:09","title":"Orbán Putyinnak panaszkodott, hogy elveszítették Budapesten a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","shortLead":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","id":"20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461ed1b1-d462-48be-af86-7fe9fdced5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","timestamp":"2019. október. 31. 12:24","title":"Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze a NER-től.","shortLead":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze...","id":"20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fcb1d-a5c1-4b5d-8531-fea003c4dbce","keywords":null,"link":"/360/20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","timestamp":"2019. október. 31. 15:00","title":"Közpénzből pipálná le a magyar pénzküldő a bankokat és a PayPalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]