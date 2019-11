Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","shortLead":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","id":"20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bdb3f4-97f5-4ad9-9277-a6205b54dbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","timestamp":"2019. november. 09. 20:08","title":"Az oroszok szerint Iránnak nincs atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg a philadelphiai Drexel Egyetem kutatói, akik több évtizednyi kutatási eredményt átvizsgálva jutottak arra a megállapításra, hogy egy egyszerű szellőztetés messze túlszárnyalja a szobanövények teljesítményét, ha a beltéri levegő megtisztításáról van szó.","shortLead":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg...","id":"20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a6c9f-172a-4256-9cbd-dc8c69d15692","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","timestamp":"2019. november. 10. 08:03","title":"Hatalmas csalódás, ami 30 év után most kiderült a szobanövényekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek becsületét. Kadirov, aki gyakorlatilag már részben bevezette a kaukázusi köztársaságban az iszlám törvénykezést, a muszlim szélőségesek által fenyegetett közel-keleti keresztényekért Orbán Viktorral együtt aggódó orosz államfő, Vlagyimir Putyin legjobb híve és szövetségese.","shortLead":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek...","id":"20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75462e3c-84fe-4db4-8269-8a91b4d417d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","timestamp":"2019. november. 09. 10:37","title":"Putyin csecsenföldi szövetségese szerint halál jár az internetes rágalmazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP országgyűlési képviselője azt mondja, elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés az ellenzék pártjai között, csak ne tagadják le az ideológia különbségeket.","shortLead":"Az LMP országgyűlési képviselője azt mondja, elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés az ellenzék pártjai...","id":"20191109_Ungar_A_Momentum_liberalis_az_LMP_zold_a_Parbeszed_nem_tudom_milyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ab002-c4ed-4e54-b535-9de77e018319","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ungar_A_Momentum_liberalis_az_LMP_zold_a_Parbeszed_nem_tudom_milyen","timestamp":"2019. november. 09. 10:12","title":"Ungár: A Momentum liberális, az LMP zöld, a Párbeszéd nem tudom, milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eső némileg javított a átlagon.","shortLead":"Az eső némileg javított a átlagon.","id":"20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378c15d7-0d54-4cee-9c70-9c8ccdaba241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","timestamp":"2019. november. 11. 07:25","title":"Az átlagosnál gyengébb a cukorrépa termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kövér László szerint a Demokratikus Koalíció elnökénél kevés több kárt okozó figurája volt a XX. és a XXI. századi magyar történelemnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió...","id":"20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dc0521-09a3-48d4-a4b3-2f80dcdd572b","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","timestamp":"2019. november. 10. 10:20","title":"Kövér: Gyurcsány pitiáner, senkiházi nemzetáruló, Borkai csak botlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.\r

","shortLead":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és...","id":"20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f25d1c-9d1b-4ecf-99af-9b7ab8bc1ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","timestamp":"2019. november. 10. 13:18","title":"Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]