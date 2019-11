Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","shortLead":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","id":"20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc8706-c67c-4d4d-a3b0-05e6067ee77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","timestamp":"2019. november. 21. 18:21","title":"Beperelték Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII. kerületi családi háznak az átépítését, amelyet Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének – a kerület akkori polgármesterének – édesanyja vett meg 2016-ban, ma pedig a fideszes politikus és családja lakja. A korábbi tulajdonosokat egy önkormányzati felszólítás vitte rá arra, hogy eladják az ingatlant – olyan összegért, amennyiért korábban nem szerették volna. Mihelyst viszont megállapodtak a Kocsis-családdal, megszűnt a presszió. ","shortLead":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII...","id":"20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd638c-2c0d-4545-a096-dd3ff15ebc50","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","timestamp":"2019. november. 21. 14:30","title":"Kocsis Máté építkezése nem tetszett a világörökség védelmezőinek sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A temetési menet tagjai az előző napokban történt összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték.","shortLead":"A temetési menet tagjai az előző napokban történt összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték.","id":"20191122_konnygaz_bolivia_kormanyellenes_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c0cbd9-9a8d-4c08-b0bc-70b6aafdab0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_konnygaz_bolivia_kormanyellenes_tuntetes","timestamp":"2019. november. 22. 05:53","title":"Könnygázt kapott a kormány ellen tüntető temetési menet Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081990a3-1fb4-4af0-a606-b22de1f25bab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszprémy László Bernát hatalmas levéltári anyag feldolgozásával, konkrét példák tömegével közelképet ad arról, hogyan történt a magyarországi holokauszt.","shortLead":"Veszprémy László Bernát hatalmas levéltári anyag feldolgozásával, konkrét példák tömegével közelképet ad arról, hogyan...","id":"201947_konyv__engedelmes_amoralitas_veszpremy_laszlo_bernat_gyilkos_irodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=081990a3-1fb4-4af0-a606-b22de1f25bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a6def-a3c8-49b5-a74b-98f09ab943e0","keywords":null,"link":"/360/201947_konyv__engedelmes_amoralitas_veszpremy_laszlo_bernat_gyilkos_irodak","timestamp":"2019. november. 22. 16:00","title":"Gyilkos irodák: a magyar közigazgatás morális összeomlása 1944-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]