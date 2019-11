Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","shortLead":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","id":"20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e6252-bb85-4061-ae75-03d0001fd838","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2019. november. 26. 10:47","title":"Veszprémből érkezett a Parlament elé az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága pedig december 4-én hallgatja meg Gothár Pétert.","shortLead":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai...","id":"20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f7d9b-ae5b-4c4d-ae70-58eef9462b21","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Gothár Péter egy ideig biztosan nem oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már azonosították is a szerzőket. Kiderült, hogy kamu az egész.","shortLead":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már...","id":"20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9911b6d-cbcb-4ca3-a408-4fa7274665e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","timestamp":"2019. november. 26. 13:42","title":"Nem nyomoznak külön az \"ördög ügyvédje\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély sincs.","shortLead":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély...","id":"20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e4c26-b611-434e-a212-a8ff08c8a3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","timestamp":"2019. november. 26. 20:03","title":"Kimondta az ENSZ: lényegében elvesztettük a klímaváltozás elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","shortLead":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","id":"20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f518e-9a93-42a5-bf8e-d5bbd512f88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. november. 25. 08:33","title":"Arcfelismerő appot fejlesztett a Facebook a saját dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","shortLead":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","id":"20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a3805d-60a7-4293-98df-0472c61971f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","timestamp":"2019. november. 26. 21:25","title":"Hét kilogramm műanyagot találtak egy szarvas gyomrában Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban befejező része. ","shortLead":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban...","id":"20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491f64da-b3a3-4adb-8920-6a323b5e4174","keywords":null,"link":"/360/20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Elindulok a nagyvilágba 50 ezer forinttal, meg a ruhámmal, ami rajtam van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]