[{"available":true,"c_guid":"1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál meggyőzni. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. ","shortLead":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál...","id":"201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b683ad6c-7128-45bb-970c-6a84a726a357","keywords":null,"link":"/360/201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","timestamp":"2019. november. 21. 15:00","title":"Migránsokkal riogatta a kínai szavazókat a Fidesz és működött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak el.","shortLead":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak...","id":"20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cfb27-731c-42df-a190-5e014f45d083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","timestamp":"2019. november. 21. 09:48","title":"Jelentősen emelik a bölcsődei dolgozók jövedelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.","shortLead":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem...","id":"20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aee3f0-cee8-4f1f-9f6e-dc8f23195251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést.","shortLead":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be...","id":"20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b39c7-2377-4bde-aebe-12264ef91555","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","timestamp":"2019. november. 20. 11:00","title":"\"Este készülnek a másnapi órákra\" – kreatív megoldásokat szül a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó nyakára tervezték.","shortLead":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó...","id":"20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7227-98d2-4ebe-a438-f3c009be81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","timestamp":"2019. november. 20. 18:03","title":"A Sony új hangszóróját nyakpárnaként kell hordani, állítólag így lesz csak igazi otthon a filmnézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","shortLead":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","id":"20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7c35-c3e8-41b8-84df-f4be70896314","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","timestamp":"2019. november. 20. 17:42","title":"A GVH-t is zavarta a fesztiválokon kötelező borravaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c438fbf-ea77-4738-808a-d5345108057a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új kompakt Skoda Octavia egyébként sem lett rossz, de ez a változat mindent vinne.","shortLead":"Az új kompakt Skoda Octavia egyébként sem lett rossz, de ez a változat mindent vinne.","id":"20191120_Ebben_a_formaban_tenyleg_szepsegversenyre_mehetne_az_uj_Octavia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c438fbf-ea77-4738-808a-d5345108057a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04e440e-86d3-469c-8944-4aaecc682336","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Ebben_a_formaban_tenyleg_szepsegversenyre_mehetne_az_uj_Octavia","timestamp":"2019. november. 20. 19:18","title":"Ebben a formában tényleg szépségversenyre mehetne az új Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]