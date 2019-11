Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.","shortLead":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek...","id":"20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa3876-6ac1-43e2-9437-5cdb653ba742","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","timestamp":"2019. november. 09. 13:28","title":"Ugyan nyelvvizsga már nem kell a felvételihez, de ha van, az előnyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0040673-f230-4520-ac45-904b655843a4","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Helen Mirren nagyon hízelgőnek találta, hogy összekeverték Keanu Reeves barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hogy Stanley Kubrick mit gondolna Mike Flanagan rendezéséről, sosem fogjuk megtudni, mindenesetre ez a rendkívül tehetséges, egyre biztosabb kezű rendező egyszerre épít az 1980-as legendás Ragyogás-adaptációra és emeli Stephen King 2013-ban megjelent folytatásának színvonalát. Nem semmi feladat – megsüvegelendő végeredménnyel. Kritika. ","shortLead":"Hogy Stanley Kubrick mit gondolna Mike Flanagan rendezéséről, sosem fogjuk megtudni, mindenesetre ez a rendkívül...","id":"20191108_Stephen_King_csak_halas_lehet_az_Alom_doktor_filmvaltozatanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f23e91-5ff6-42e9-a270-cbecd9b88d1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Stephen_King_csak_halas_lehet_az_Alom_doktor_filmvaltozatanak","timestamp":"2019. november. 08. 20:00","title":"Stephen King csak hálás lehet az Álom doktor filmváltozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","shortLead":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","id":"20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3113f-0f6f-4e5f-b19a-0c995fb214bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","timestamp":"2019. november. 07. 16:55","title":"Telik-e még pénzből és energiából a NER további kulturális beruházási terveire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester lett. ","shortLead":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester...","id":"20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2da2d-70ed-4b31-bb1a-7e5c25cb166f","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","timestamp":"2019. november. 08. 20:50","title":"Azzal vádolják az LMP-s és a független képviselőt Csepelen, hogy a Fideszhez pártoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","shortLead":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","id":"20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba6f00c-01d5-4f9b-a126-1ad5837ad815","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","timestamp":"2019. november. 08. 08:21","title":"Műszaki hiba volt a British Airways Budapest–London járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök és a szíriai offenzíva ellen. ","shortLead":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök...","id":"20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420624f8-4b71-47e1-8fb3-8473bfee778f","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","timestamp":"2019. november. 07. 14:27","title":"Több százan tüntetnek Erdogan ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","shortLead":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","id":"20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80efb774-5154-47af-a0f3-2facc022f607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Megérkezett Erdogan, szinte csak a guruló ördögszekerek hiányoztak az Andrássy útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]