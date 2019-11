Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","shortLead":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","id":"20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600db883-3fba-4a40-8ab6-5d45eb908b6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","timestamp":"2019. november. 22. 16:22","title":"Mentőautó és teherautó szenvedett közös balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamarai elnök érdekes válaszokat adott a Klubrádió kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Az iparkamarai elnök érdekes válaszokat adott a Klubrádió kérdéseire.\r

\r

","id":"20191123_Harmadszor_alakitjak_at_9_ev_alatt_a_szakkepzest__Parragh_szerint_ez_egy_tanulasi_folyamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98fa7b1-79e7-4ae4-b3bb-6d8caecba722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Harmadszor_alakitjak_at_9_ev_alatt_a_szakkepzest__Parragh_szerint_ez_egy_tanulasi_folyamat","timestamp":"2019. november. 23. 10:58","title":"Harmadszor alakítják át 9 év alatt a szakképzést – Parragh szerint ez egy tanulási folyamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nagyon halkan érdeklődik csak. Egyfajta konzultáció ez is.","shortLead":"De nagyon halkan érdeklődik csak. Egyfajta konzultáció ez is.","id":"20191122_A_kormany_kerdezi_vane_on_szerint_gond_a_klimaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca42822-0bf0-4e3f-8753-1b4be872e2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_A_kormany_kerdezi_vane_on_szerint_gond_a_klimaval","timestamp":"2019. november. 22. 12:41","title":"A kormány kérdezi: van-e ön szerint gond a klímával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhajósokat eddig az orosz Szojuz vitte a Nemzetközi Űrállomásra, de az arra szóló “jegy” nagyon drága. A Boeing olcsóbb alternatívával segítene a NASA-n.","shortLead":"Az amerikai űrhajósokat eddig az orosz Szojuz vitte a Nemzetközi Űrállomásra, de az arra szóló “jegy” nagyon drága...","id":"20191122_boeing_cst_100_starliner_urkapszula_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6294992e-3ed7-4a22-a048-7f298bdf911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_boeing_cst_100_starliner_urkapszula_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. november. 22. 14:03","title":"Megmutatta a Boeing, mivel spórolna óriási pénzeket a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","shortLead":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","id":"20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeee92-a37e-4074-808b-36f7ebeb18a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","timestamp":"2019. november. 22. 17:15","title":"Magyar szála is van a húsz tonna Milka-csoki elrablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték, milyen lehetne az új mobil operációs rendszer.","shortLead":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték...","id":"20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530acf3d-145d-4470-a956-e27584795d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Ahhoz mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone-ok új rendszere, az iOS 14?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna megtenni.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna...","id":"20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433ab6d-0869-409b-afcb-b16feca5f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","timestamp":"2019. november. 22. 18:50","title":"Orbán Viktor megszegett egy törvényt, most átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb3467-1855-4f49-b849-2dc1234939a0","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":" …avagy mire számíts, mielőtt beleugranál a vállalkozói létbe. Petheő Attila sorozatvállalkozó és Vecsenyi János a kis- és középvállalkozások egyik hazai szakértője írását olvashatjátok. ","shortLead":" …avagy mire számíts, mielőtt beleugranál a vállalkozói létbe. Petheő Attila sorozatvállalkozó és Vecsenyi János a kis...","id":"HVG_Konferencia_20191104_Ha_olyan_jo_dolog_akkor_miert_nem_vallalkozik_mindenki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efeb3467-1855-4f49-b849-2dc1234939a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c66baf1-e2d0-4f3c-b0ac-0b0749fb7431","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191104_Ha_olyan_jo_dolog_akkor_miert_nem_vallalkozik_mindenki","timestamp":"2019. november. 22. 11:09","title":"Ha olyan jó dolog, akkor miért nem vállalkozik mindenki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]