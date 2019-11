Az már egészen nyilvánvaló, hogy a kizárólag belső égésű motorral szerelt autók kora leáldozóban van. Aki ránéz a piacra, azt is láthatja, hogy az elektromos autóké pedig még nem igazán jött el: ezek ára és hatótávolsága a legtöbbek számára nem csak elérhetetlenné, hanem kifejezetten nem praktikussá teszi őket. Aki szeretne csökkenteni fogyasztását és károsanyag-kibocsátását is, de nem szívesen vállalja fel az elektromos autók használatának jelenkori kényelmetlenségeit, azoknak lehet ideális a hibrid. Amelynél azonban néhány dolog máshogy van, mint korábban megszokták az autósok.

1. Milyen útvonalon használjuk?

Akármilyen autót vásárol az ember, az egyik legfontosabb kérdés minden esetben az, hogy mire használja majd az illető a kocsiját. Ahogy egy 5 literes motorral szerelt erőgépnek is megvan a maga praktikus helye a közlekedésben, úgy a hibridek esetében is érdemes mérlegelni ezt a szempontot.

Annak, aki sokat autózik a városon belül, jó szolgálatot tehet egy hibrid autó. Amellett, hogy az elektromos hajtáslánc a lakott területen sokkal kisebb zaj- és légszennyezést eredményez, a csúcsforgalom idején előforduló torlódásokban és dugókban is jól jöhet egy ilyen jármű. A lassú forgalomban lényegében az összes munkát az elektromotor végzi el, a start-stop automatika használatával pedig a piros lámpánál – illetve minden egyes megállásnál – sok energia spórolható meg.

© YouTube / AutoVlog

Azoknak is érdemes azonban ilyen autót választaniuk, akik naponta ingáznak két közeli település között. Ilyenkor a lakott területen kívül a belső égésű motor dolgozik, míg a városon belül, a lassabb forgalomban ismét csak az elektromos hajtásláncé lesz a főszerep. A kettő együttes használatával a hibrid autók jóval nagyobb távolság megtételére lehetnek képesek, mint a hagyományos, vagy a tisztán elektromos meghajtású autók.

2. Mennyit parkolunk?

A városi közlekedésnél maradva érmdes azt is kiszámolni, éves szinten mennyi pénz megy parkolásra. Spórolni ugyanis nemcsak a kisebb fogyasztás miatt lehet a hibrid autókkal: éves szinten még egy parkolóbérlettel is több százezer forint mehet arra, hogy a kocsi csak álljon a városban, ami finoman szólva is luxus. A zöld rendszámmal ellátott hibrid autók – azok, amelyek legalább 25 kilométert képesek az akkumulátorról egyszerre megtenni – azonban egyre több magyarországi városban mentesülnek a parkolási díjak alól, így néhány év alatt több millió forint maradhat a zsebben csak emiatt.

3. Tudjuk-e otthon tölteni?

A tisztán elektromos autókkal ellentétben a hibrideknél a tulajdonosok nincsenek "rákényszerítve" arra, hogy a városon belüli parkoláskor töltőoszlopot keressenek a járművüknek – hiszen van benne hagyományos motor is. Éppen ezért jó eséllyel csak hazaérve, éjszaka fogja a hálózatra csatlakoztatni a kocsit, így vásárlás előtt érdemes átgondolni: lesz-e lehetőségünk arra, hogy odahaza töltsük fel az akkumulátort?

© Pixabay

Ha nincs, úgy keresnünk kell a napközbeni töltési lehetőségeket, vagy a hibrid autónak épp a lényegét "veszítjük el": az elektromos meghajtás használatát.

Illetve van egy másik megoldás: léteznek úgynevezett "mid hybid", azaz lágyhibrid besorolású autók is, ezeket egyáltalán nem kell töltőre tenni.

4. Mennyire terhelt az autó?

A választás előtt azt is érdemes végiggondolni, egy átlagos napon mennyi súlyt kell majd megmozgatnia a leendő autónak. Persze itt nem kell tisztában lenni a pontos számmal, elég csupán az arányokra gondolni: minél nagyobbat, annál gyorsabban merül az akkumulátor, így lényegében minimalizálódik – vagy legrosszabb esetben akár el is veszik – a hibrid autók előnye.

5. Ki fogja szervizelni?

A hibrid autó vásárlása előtt szintén érdemes feltenni a kérdést: ki fogja szervizelni a járművet? Mivel a kocsiban már nemcsak a hagyományos autókban megtalálható alkatrészekkel találkozni, így fontos, hogy olyan szerelő vegye kezelésbe, aki az új technológiához is magabiztosan tud hozzányúlni. Mivel az autószerelőknek egyébként is rengeteg a munkájuk, nem árt, ha több név és telefonszám is van a tarsolyban.

Ha a fenti kérdéseket sikerült megválaszolni, és a hibrid autó mellett teszi le a voksát, már csak azt kell kitalálni, melyik hibridféle választása lenne a legideálisabb. Merthogy többféle is van, ezekről itt írtunk korábban.

