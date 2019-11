Az autóvásárlás soha nem volt egy egyszerű feladat, ám ha a hagyományos belső égésű motorral szerelt kocsi helyett egy hibrid autót szeretnénk magunkénak tudni, kicsit még bonyolultabb a helyzet. Olyan szempontokat is figyelembe kell ugyanis vennünk a döntéshez, melyekre normál esetben nem is gondolnánk. Meg kell válaszolnunk például néhány igen fontos kérdést, és azt is el kell döntenünk, hogy a hibrideken belül milyen technológia az, ami a leginkább illeszkedik az igényeinkhez. Ha mindezzel megvagyunk, már csak egy nagyon fontos kérdés marad hátra:

ki és hogyan fogja szervizelni az autónkat?

A kérdésre adott válasz egyátalán nem mindegy. Már csak azért sem, mert az autóban a hagyományos, belső égésű motor mellett elektromos hajtásláncot és akkumulátort is találni, így fontos, hogy olyan szerelő vegye kezelésbe a kocsit, aki ezekhez is a megfelelő szakértelemmel tud hozzányúlni.

Mennyire megbízhatók a hibrid autók?

Bár a hibrid autók a klímaváltozás miatt leginkább az elmúlt években kerültek reflektorfénybe, a technológia egyáltalán nem új. A mai kocsik elődje a 19. század végén bukkant fel, jelenlegi "formájában" pedig több mint 20 éve futnak ilyen járművek az utakon, ami azt mutatja, a technológia nagyon is életképes.

A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports tesztje szerint a hibrid autók összességében megbízhatók, és semmivel sem rizikósabb egy ilyen járművet választani, mint egy hagyományosat. Sőt, mivel az autóban elektromos hajtáslánc is található, a belső égésű motor lassabban kophat, mintha csak egyedül az dolgozna a járműben.

© Pixabay

Mindez persze nem azt jelenti, hogy a kocsit ritkábban kellene látnia a szervizeseknek. Az időszakos karbantartás ezeknél a járműveknél is legalább annyira fontos, mint bármely másik esetében, ám a meghibásodás esélye kisebb, az élettartam pedig hosszabb lehet.

Mit tud egy hibrid szerviz?

Persze idővel ezeknél az autóknál is beüthet a baj. A hagyományos járművek esetében ilyenkor a műszaki vénával rendelkezők rögtön a kocsi alá fekszenek, hogy megnézzék, mi lehet a gond, a hibrid autóknál azonban ez a legkevésbé sem javasolt. Már csak azon egyszerű oknál fogva sem, mert ezeknek az autóknak a felépítése jóval bonyolultabb, mint a csak belső égésű motorral szerelt változatoké, az akkumulátoros hibrideknél pedig akár életveszélyes is lehet, ha nem megfelelően nyúlunk a rendszerhez.

© AFP / Science Photo Library

Erre a hibridet fogadó szervizek is fel vannak készülve. Speciális, csak ezekre a fajta autókra specializálódott műhelyet nemigen találunk, igaz, nem is lenne túl sok értelme ilyet üzemeltetni, hiszen a hagyományos technológiához is épp úgy érteniük kell a szakembereknek, mint az újhoz. Éppen ezért olyan helyet kell keresnünk, ahol ilyen járműveket is fogadnak – a közelünkben lévő műhelyeket már érdemes a vásárlás előtt feltérképezni. Ezekben a szervizekben rendelkezésre állnak azok a speciális eszközök és műszerek, amelyek az elektromos rendszer karbantartásához szükségesek.

Törődést igényel a hibrid (is)

Ahogy már említettük, a hibrid autók alapvető megbízhatósága nem azt jelenti, ezek a járművek nem igénylik a törődést. A belső égéső motor miatt ugyanúgy szükség van olajcserére, mint bármelyik másik autóban. A legtöbb hibrid autóba 0W-20-as motorolajat ajánlanak a szakemberek. Ez -35 Celsius-fokig is képes biztonságosan üzemeltetni a motort, de megfelelő lehet hozzá a 5W-30-ös jelölésű is, ami -30 Celsius-fokig megbízható. Az olajcserét általában 15 ezer kilométerenként kell megejteni, de évente legalább egyszer.

© Pixabay

A motorolaj mellett ugyanazokat az alkatrészeket kell átnézetni, mint bármely másik autó esetén: gyertyák, légszűrő, fékek. Ez utóbbi kapcsán azonban jó hír, hogy a hibrid autók fékbetétei és féktárcsái jobban bírják a strapát, mint a hagyományos járművekbe szerelt rendszerek – igaz, ehhez a jól megválasztott vezetési stílusra is szükség van –, így ezeket valószínűleg cserélni is ritkábban kell. Ez a normál hibridek esetében dulplán fontos tény, mert az akkumulátort ezekben a kocsikban – a motor mellett – a regeneratív fékrendszer tölti vissza.

Ami azonban a hagyományos autókhoz képest extra törődést jelent, az az akkumulátor átvizsgálása és javítása. Átalánosságban elmondható, hogy egy új hibrid autó esetében ötévente érdemes átnézetni a pakkot a szervizzel, használt jármű esetében pedig ennél sűrűbb, akár kétévenkénti átvizsgáltatást is érdemes megejteni. Ilyenkor elsősorban az akkucsomag hűtését vizsgálják át, de megnézik azt is, milyen állapotban van a rendszer.

© AFP / Christof Stache

A szervizben ilyenkor a diagnosztikai műszerhez csatlakoztatott számítógép segítségével leolvassák, hogy az akkumulátor-blokkoknak mekkora az egyes blokk feszültsége és ellenállása. Hogy mekkora a tökéletes érték, az a hibrid típusától függ, ám ha az ellenállás megnő, akkor vagy a blokk közeledik az élete végéhez, vagy zárlat keletkezett a rendszerben.

Jó hír, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a hibrid autók akkumulátora igen jól bírja a strapát. Ennek köszönhetően a gyártók vagy egy maghatározott időre, vagy kilométerre adnak garanciát a pakkokra egy új autó vásárlásakor, de ha valaki használtan szeretne hibrid autóhoz jutni, a vásárlás előtt minenképpen vigye el egy olyan szervizbe a kocsit, ahol a fent említett adatokat meg tudják nézni.

Sokba fog kerülni?

Mint minden autónál, úgy a hibrid autó esetében is attól függ a szervizelési költség, hogy mi az, ami elromlik, és mit kell cserélni a járműben. Ha az autó hagyományos hajtáslánca körül keletkezik a probléma, a költség nagyjából annyi lesz, mint a normál autók esetében, a hibrid rendszernél azonban már más a helyzet. Attól függően, hogy mekkora az akkumulátor az autóban, és, hogy a komplett pakkot kell-e kicserélni, vagy egy-egy cellát, a költségek igen eltérőek lehetnek.

A legrosszabb esetben félmillió forintnál is többe kerülhet az akkumulátor teljes cseréje. Ez elsőre igen ijesztően hangzik, ám ha hozzávesszük, hogy egy modern, nagyobb teljesítményű dízelautó esetében a kettős tömegű lendkerék és a kuplung cseréje – amit együtt ajánlatos elvégezni – nem sokkal kerül kevesebbe, akkor máris barátibban tűnik az ár.

