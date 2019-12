Németországban került be a kínálatukba, és elég meggyőző áron kínálják.

A német diszkontáruház az egyébként is őrült forgalmat generáló Black Fridayre időzítette az elektromosroller-akcióját. A 299 eurós, nagyjából 100 ezer forintos ár igencsak barátinak tűnik, főleg annak fényében, hogy 499-ről árazták le. A Doc Green ESA 5000 mindenben hozza, amit átlagban ezek az eszközök tudnak: 20 km/h-s maximális sebességre képes, első lámpával, csengővel és rendszámtáblatartóval is felszerelték. (Videós tesztet is csináltak már a járműről.)

A roller kerekei 8,5 colosak, 15 kilogrammot nyom, és 22 kilométert lehet vele megtenni egy feltöltéssel. A 7,2 amperóra kapacitású akkumulátorát normál hálózatról öt óra alatt lehet feltölteni.

A Lidl korábban már olyan BMW-ket is árult a hálózatában, amelyeket korábban céges autóként használtak a munkatársai.

Arról, hogy hol és hogyan lehet az elektromos rollereket szabályosan használni a forgalomban, itt írtunk.

