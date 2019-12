Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","shortLead":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","id":"20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76802634-9a33-4974-bec4-a7e31f827490","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","timestamp":"2019. december. 03. 17:37","title":"Nincs elég dolgozó, a diákok takarítanak több iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","shortLead":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","id":"20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38369e8a-4594-485f-8074-12c409e0b177","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","timestamp":"2019. december. 03. 08:13","title":"Az Oktatási Hivatal elárulta, hogyan lehet kibújni a kötelező iskoláztatás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","shortLead":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","id":"20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda4f0a-6eb5-4350-879a-969311806331","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","timestamp":"2019. december. 04. 11:03","title":"695 990 forintért piacra dobja a Samsung Magyarországon a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint ezzel minden vakot megsértettek. Pedig úgy tűnik, a légitársaság a szabályzat szerint járt el. ","shortLead":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint...","id":"20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22aaf868-d888-415c-9991-1b6b4bdbd3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","timestamp":"2019. december. 02. 20:28","title":"Felháborította a volt Cimbora-műsorvezetőt, ahogyan a Wizz Air járatán a vak fiával bántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","shortLead":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","id":"20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f1059-625f-4aa5-873c-6b7e73b3d9a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","timestamp":"2019. december. 02. 21:40","title":"Albániai földrengés: magyar mérnökök és statikusok is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb","c_author":"Morvay Péter","category":"360","description":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és Pozsonyban. A kommunista múltú cseh miniszterelnök ellen már százezrek tüntettek és Szlovákiában is egyre többen elégedetlenek azzal, hogy a kormánypártok maffiaállammá változtatták az országot.","shortLead":"A 30 évvel ezelőtti bársonyos forradalmat ünnepelve újra felerősödtek a kormányellenes jelszavak Prágában és...","id":"201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd161e-75a5-46aa-a93b-b9ff2933c1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034c00e-6d05-41af-ae7b-f6c32402618e","keywords":null,"link":"/360/201948__barsonyos_forradalom__havel_elnok__csehszlovak_valas__kettos_latas","timestamp":"2019. december. 03. 13:00","title":"Történelmi párhuzam: Prágában ismét rendszerváltást követelnek az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]