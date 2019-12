Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","id":"20191207_piero_pini_ovadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9aa5ec-9cc3-4910-a3a6-20bd2399af22","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_piero_pini_ovadek","timestamp":"2019. december. 07. 09:10","title":"Kétmilliárd forintos óvadékot tettek le, hogy szabadulhasson az olasz húspápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elszabadultak a jegyárak, több mint 65 ezer forint a legdrágább jegy az Aerosmith-re, a System of a Down esetében pedig közel 90 ezer forint a plafon.","shortLead":"Elszabadultak a jegyárak, több mint 65 ezer forint a legdrágább jegy az Aerosmith-re, a System of a Down esetében pedig...","id":"20191207_26_ezer_forint_a_legolcsobb_jegy_a_Pearl_Jamre_a_Kisst_akar_450_ezerert_is_meg_lehet_nezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cf40f-3610-418c-95ce-e3e73babe214","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_26_ezer_forint_a_legolcsobb_jegy_a_Pearl_Jamre_a_Kisst_akar_450_ezerert_is_meg_lehet_nezni","timestamp":"2019. december. 07. 12:59","title":"26 ezer forint a legolcsóbb jegy a Pearl Jamre, a Kisst 450 ezerért is meg lehet nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszónő két aranyat is szerzett Glasgow-ban pénteken, ebből az egyik történelmi volt.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszónő két aranyat is szerzett Glasgow-ban pénteken, ebből az egyik történelmi volt.","id":"20191206_Megszuletett_a_magyar_uszosport_1000_erme_Hosszu_Katinka_nyerte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc1016-07c2-4079-a31c-970ed25c8a5f","keywords":null,"link":"/sport/20191206_Megszuletett_a_magyar_uszosport_1000_erme_Hosszu_Katinka_nyerte_meg","timestamp":"2019. december. 06. 19:57","title":"Megszületett a magyar úszósport 1000. érme, Hosszú Katinka nyerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban járt így.","shortLead":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban...","id":"20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef144a9-9a7c-43dd-852c-35ce43c3e26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","timestamp":"2019. december. 06. 11:03","title":"Javában ment az időjárás-előrejelzés, amikor közbeszólt a meteorológus okosórája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","shortLead":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","id":"20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2952e940-f78b-4be8-9f4f-0195074b8d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","timestamp":"2019. december. 06. 09:33","title":"Kijelzőt rak a kólásüvegekre a Coca-Cola az új Csillagok háborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szakértők szerint az ország csak drasztikus intézkedések bevezetésével lesz képes megfelelni a klímacéloknak.","shortLead":"Szakértők szerint az ország csak drasztikus intézkedések bevezetésével lesz képes megfelelni a klímacéloknak.","id":"20191206_komoly_uzemanyagaremelest_es_120as_sebesseglimitet_lengettek_be_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0578330c-98a7-48ea-9b85-dd5e4ab21534","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_komoly_uzemanyagaremelest_es_120as_sebesseglimitet_lengettek_be_a_nemetek","timestamp":"2019. december. 06. 09:21","title":"Komoly üzemanyagár-emelést és 120-as sebességlimitet lengettek be a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]