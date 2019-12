Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW nemcsak szemrevaló, hanem egy a hétköznapokban is nagyon szerethető családi járgány.

Az év elején vendégeskedett nálunk az új Peugeot 508, amelynek szedán kivitelével több, mint elégedettek voltunk. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a második generáció szakít minden olyan hagyománnyal, ami az elődje lehetőségeit alaposan behatárolta.

© László Ferenc

A formaterv nemcsak kívül, hanem belül is igen merész, unalmas részletmegoldásokkal sehol sem találkozhatunk, és bár hibátlannak nem neveznénk az új 508-ast, a szürke hétköznapokban és a hétvégi kirándulásokon egyaránt remek társra lelhetünk benne.

Most pedig megérkezett hozzánk a praktikusabbnak ígérkező kombi kivitel, az 508 SW.

© László Ferenc

Izgalmas

Az elmúlt évtizedekben sokszor belefutottunk már olyan autókba, amelyek szedán kivitele gyönyörű volt, ám a belőlük készített "puttonyos" változat masszívan izzadtságszagot árasztott magából. Van ez így, amikor a döntéshozók rácsapnak a tervezők kezére, és kiadják az ukázt, hogy egy kombi csakis négy keréken gördülő szuperpraktikus doboz lehet.

Szerencsére a Peugeot-nál nem ezt az elbaltázott receptet alkalmazták. Olyannyira nem, hogy míg az alap szedán szinte mindenkinek tetszik, addig a kombi szó szerint mindenkinek. Mi legalábbis az egyhetes tesztidőszak alatt nem találkoztunk olyannal, akinek ne jött volna be az 508 SW formája.

© László Ferenc

A frontrészt a markáns hűtőrács, illetve a tigrisfogat mintázó hosszú, függőleges menetfénnyel kiegészített okos (adaptív) LED-fényszóró látványa határozza meg. Itt jegyzendő meg, hogy utóbbi csak a jobban felszerelt 508-asokhoz jár, a fapadosabb kivitelek halogénes lámpával világítanak.

Oldalról egy a mai emelt SUV-ok korában üdítően ható alacsony karosszériára lehetünk figyelmesek, amit lőrésszerű ablakokkal és csak leghátul emelkedő övvonallal láttak el a tervezők. A farrész a maga egyszerűségében nagyszerű, nincs itt más, csak egy szélesre elnyújtott Peugeot felirat, egy nem túl nagy oroszlános logó és egy fekete díszítőelemmel összekötött lámpa páros. No, és két szolid kipufogóvég.

© László Ferenc

Praktikum

A Peugeot 508 SW alig 3 centiméterrel hosszabb a szedánnál, az elődjénél viszont 5 centiméterrel rövidebb, illetve 6 centiméterrel alacsonyabb. A már-már sportkombinak nevezhető SW ugyanakkora tengelytávval rendelkezik, mint a szedán, vagyis a hátul ülők lábának egyetlen milliméterrel sem jut több hely. Ha a sofőr és a mögötte ülő utas is 185 centiméter körüli, akkor az utóbbi lába már hozzáér az első ülés hátához.

Ezzel szemben jó hír, hogy a hátul utazók fejtere jelentősen megnőtt. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kombi 1,7 centiméterrel magasabb a szedánnál, de a tetővonal sem indul itt olyan hamar lejtésnek. A belső visszapillantó tükörhoz hasonlóan az ajtók is keret nélküliek, ami több mint menő, főleg egy alapvetően családi használatra szánt autótól.

© László Ferenc

Az alap 508-asba 487 liternyi csomagot lehet behelyezni, a kombiba viszont akár 530 liternyi pakk is befér. Utóbbi nem rekordérték, hiszen például az Octavia kombi 640 literes puttonnyal bír, de a Ford Mondeo 525 literes, a Volvo V60 529 literes, illetve az Opel Insignia 560 literes fara körülbelül hasonló szintet képvisel, mint a Peugeoté.

A 2:1 arányban osztott hátsó ülések döntésével egészen 1 780 literig bővíthető a raktér, akár nagyobb tárgyak szállításának sincs akadálya, viszont kár, hogy lehajtott ülésekkel nem teljesen sík a padlólap. A praktikum és a könnyebb pakolás jegyében a csomagtér küszöbszintje 6 centiméterrel alacsonyabbra került, illetve a szedánénál 2,4 centiméterrel szélesebb "szájon" pakolható a raktér.

© László Ferenc

Technika

A műszerfal fényévekkel izgalmasabb a német riválisokénál, és szerencsére emiatt viszonylag keveset kell áldozni az ergonómia oltárán. A rendkívül kis méretű kormány alul és felül egyaránt csapott, ugyanis csak így lehet jól rálátni a nem közvetlenül a volán mögé, hanem a fölé elhelyezett digitális műszeregységre. Ez még nem a 208-asban lévő 3D-s technikát vonultatja fel, mindenesetre ízléses a grafikája, és remekül személyre lehet szabni, hogy pontosan mit is szeretnénk látni a 12,3 colos panelen.

Utóbbira akár a 460 ezer forintos éjjellátó kamera képét is ki lehet tenni, melynek révén teljes sötétségben is már 200 méterről észrevehetők a távolban gyalogló emberek vagy az út melletti kóbor kutyák. Csúcstechnika nem vitás, amivel éles kontrasztban van a tolatókamera, melynek rendkívül pixeles, életlen képét ennél sokkal olcsóbb és egyszerűbb autókban is rangon alulinak találnánk.

© László Ferenc

Szélvédőre vetítő HUD-ra a speciális műszerfal miatt nincs is szükség, a középen trónoló érintőpanel pedig alaphelyzetben 8, felár ellenében 10 colos képátlón tárja elénk a különböző menüpontokat. A grafika itt is szerethető, a kijelző alatti zongorabillentyű-szerű, illetve érintésérzékeny gombok kezelését pedig egész gyorsan meg lehet szokni, bár a felhasználói felület sokszor nem túl logikus, amolyan franciás kialakítású. Fekete pont jár azért, mert a klímát is az érintőpanelen lehet szabályozni, ez ugyanis jelentősen elvonja a figyelmet a vezetésről.

A felhasznált anyagok, illetve az összeszerelés minőségét nem sok kritika érheti, az ülések közepes oldaltartást biztosítanak, a vezetéstámogató arzenál hiánytalan, a 280 ezer forintos, 10 hangszórós Focal hifi pedig az átlagnál kicsit jobban szól. A vezeték nélküli telefontöltőt, illetve az első USB-aljzatokat sajnos alaposan eldugták a középkonzol első rejtett fakkjába.

© László Ferenc

Hogyan megy?

Legutóbb a 225 lóerős csúcsmotorral, az 1,6 literes turbós benzines egységgel tettük próbára a szedánt, és talán egyedül a 9-10 liter körüli fogyasztásával voltunk csak elégedetlenek. Nos, az 508 SW tesztautó ennél jelentősen kevesebb, 7 liter üzemanyaggal is beérte 100 kilométeren, igaz nem benzint, hanem gázolajat kellett tankolni bele. A tartály nem túl nagy, 55 literes, és közel 800 kilométeres hatótávot tesz lehetővé.

A 2 literes, 4 hengeres dízelmotor 180 lóerőt, illetve 400 Nm-t szabadít rá az első kerekekre, mégpedig egy nyolcfokozatú Aisin automataváltón keresztül. Utóbbi egész fürgén és finoman teszi a dolgát, és a motorleállító automatika adott esetben már 18 km/h környékén pihenőre küldi a lassító autó belsőégésű motorját. 130 km/h-s autópálya tempónál a főtengely kellemesen keveset, percenként 1 800-at fordul.

© László Ferenc

Az erő bőven elegendő a dinamikus közlekedéshez, olyannyira, hogy vélhetően a 160 lóerős dízelmotorral sem okoz csalódást a típus, ami a gyengébb, 2 literes egységgel 400 ezer forinttal kerül kevesebbe. Érdekesség, hogy a gyári adatok szerint a kombi mindössze 5 kilogrammal nehezebb az alapmodellnél, ez esetünkben konkrétan 1 540 kilogrammos tömeget jelent.

A 0-100-as sprintet 8,4 másodperc alatt lehet letudni, és a gyorsulásnak 231 km/h-nál szakad vége. A szedán ennél 0,1 másodperccel fürgébben gyorsul és 4 km/h-val magasabb a végsebessége – a gyakorlatban ezeket a különbségeket nem lehet észrevenni. A kormányzás nagyon közvetlen, de a kormány nem túl sok visszajelzéssel szolgál az útról. Az adaptív futóművet mindenképpen érdemes megrendelni, mert a rossz minőségű hazai utakat ismerve sokat javíthat a hétköznapi használhatóságon.

© László Ferenc

Jön a zöld rendszámos

Várhatóan 2020 elején érkezik a magyar piacra a szedán és kombi változatban egyaránt elérhető plugin hibrid. A 11,8 kWh-s teleppel szerelt elsőkerék-hajtású hibrid esetében egy 1,6 literes és 180 lóerős turbós benzinmotorhoz, illetve egy a váltóba integrált, 110 lóerős villanymotorhoz van szerencsénk. A rendszerteljesítmény 225 lóerő.

Az elektromos hatótávolság mintegy 50 kilométer, tehát ezek a francia járgányok hazánkban minden további nélkül megkaphatják a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. Normál, 230-as aljzatról mintegy 8 óra alatt lehet feltölteni a lemerült akkumulátort, és tisztán elektromos módban 135 km/h a legnagyobb elérhető sebesség.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : egyedi megjelenés, jó minőség, izgalmas beltér, rengeteg extra, praktikus kombi kivitel. –: hátul kevés lábhely, franciás menürendszer, gagyi tolatókamera.

A Peugeot 508 SW talán nem a legjobbkor, a tomboló divatterepjáró-őrület és a 7 üléses autókra járó állami támogatás idején látta meg a napvilágot. De már nagyon hiányzott a piacról egy ilyen kívül-belül izgalmas kombi, amely nem feltétlenül a csomagtartójának mérete, hanem sokkal inkább az egyedi karaktere révén szerezhet magának vásárlókat.

Cikkünk írásakor a legolcsóbb 508SW 9,63 millió forint. Ez a 130 lóerős, 1,5 literes dízelmotorral és kéziváltóval szerelt Active alapmodell, ami 450 ezer forinttal kerül többe a kevésbé praktikus normál 508-asnál. Ennyit pedig bőven megér az SW kivitel.

A 180 lóerős, 2 literes dízelmotoros, GT Line felszereltségű tesztautó alapára 12,75 millió forint, az extrákkal megspékelt autó végső ára pedig 14,7 millió forint. Titkos tippünk a 160 lovas dízelváltozat, ami már 10,8 millió forinttól hazavezethető, míg a 180 lovas benzines alapmodell 10,9 millió forinttól indul.

© László Ferenc

