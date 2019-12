Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be a törvénymódosítást, amelyet szerdán már el is fogadhat a Parlament. A gyűlésen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen tüntetnek a Madách téren este 6-tól. A kormány hétfőn délelőtt nyújtotta be...","id":"20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595ba597-a9ac-4be5-a3eb-d7a000662118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700698a-c7c0-4093-9de5-def8fc7c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaz_torveny_tuntetes_katona_percrol_percre","timestamp":"2019. december. 09. 18:05","title":"\"A kultúra nem a politikusoké\" Ezrek tüntettek a színházak szabadságáért – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matekegyenleteket. Az app el is magyarázza, mit és hogyan kell csinálni.","shortLead":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult...","id":"20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a4f52b-36d7-47d7-a74c-ff4d3fa49cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 09. 16:03","title":"Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matekfeladatok is megoldhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója, amelyen arról folyt szó, mennyire gyorsítsák fel és mélyítsék el a két ország közötti integrációt.","shortLead":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója...","id":"20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51972903-1ab4-4f70-9b3c-96feb4d13ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Lenyeli-e Oroszország Fehéroroszországot - Lukasenko még harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","id":"20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63238820-7644-436c-87a2-0010f1510265","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","timestamp":"2019. december. 10. 07:45","title":"Eddig összesen 72 millió forintra büntették a parlamenti képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly volt komlói önkormányzati képviselő példáján felbuzdulva Ceglédi Zoltán tart vezetett meditációt Kovács András Péter, Litkai Gergely és Lovász László segítségével.","shortLead":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly...","id":"20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad921-719f-4c61-9136-f56cd3443768","keywords":null,"link":"/360/20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","timestamp":"2019. december. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Merjünk őszintén kommentelni! – avagy a bennünk élő Dezső Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ce7489-1018-44f6-9ffd-9d23a805ce09","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","timestamp":"2019. december. 09. 10:23","title":"Meghalt René Auberjonois, a Star Trek és a MASH sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőt kórházba szállították. ","shortLead":"A nőt kórházba szállították. ","id":"20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35aeac4-21c5-44d8-8d9a-082713320418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","timestamp":"2019. december. 08. 19:05","title":"Skorpió mart meg egy utast egy amerikai gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]