[{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól, hogy a társadalmi egyenlőtlenséget, igazságtalanságot lehetetlen megváltoztatni.","shortLead":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól...","id":"201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcae0ce-c7a5-4134-97ee-3dde0fbd1592","keywords":null,"link":"/360/201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","timestamp":"2019. december. 16. 15:00","title":"Könyörtelen humorú thriller a dél-koreai sztárrendező új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Stumpf István a hvg.hu-nak beszélt Orbánról, a Fideszről és az alkotmánybíróságról, hazamehetett Bróker Marcsi, tavaszias idő jön. 