Az autóvásárlás gyakran érzelemvezérelt döntés, és a márka meg a szín valóban fontos, hiszen senki sem akar olyan autót, amire reggelente rossz ránézni. Legalább ennyire fontos, hogy a kocsi mennyire használható, kellően tágas és kényelmes-e, erős-e a motorja, nem túl magas-e a szervizelési költség, alacsony-e a fogyasztása. És van, ami ezeknél is fontosabb: hogy a törésteszteken milyen eredményt produkál a jármű. Magyar szemszögből a független európai szervezetként működő EuroNCAP az, amelynek eredményeire érdemes egy pillantást vetni, mielőtt az ember kiadja azt a néhány millió forintot a kezéből.

[Egy megfizethető autó produkálta a legjobb töréstesztet eddig]

A szervezet idén is szorgalmasan törte a legújabb modelleket, hogy kiderüljön, melyikben mennyire biztonságos utazni. Ahogy azt már megszokhattuk, az alap biztonsági rendszer mellett a kiegészítő biztonsági csomaggal ellátott modelleket is kipróbálta, igaz, ebből nem jutott túl sok 2019-ben. Az öt fokozatú skálán továbbra is az öt csillag jelenti a legjobb eredményt, míg a nulla a lehető legrosszabb, amit messziről érdemes elkerülni. Ilyen szerencsére nem volt, öt csillagos eredményből viszont nagyon sok. Egész pontosan

41 olyan, alap biztonsági rendszerrel ellátott autó került fel az EuroNCAP listájára, amely maximális értékelést kapott.

© EuroNCAP

© EuroNCAP

© EuroNCAP

© EuroNCAP

Kiegészítő biztonsági csomaggal már jóval kevesebb autót tesztelt az EuroNCAP, összesen négyet: Peugeot 2008-at, a DS 3 Crossbacket, a Kia Ceedet, valamint a Citroen C5 Aircrosst. Ezek mindegyike öt csillagos értékelést kapott a szervezettől, vagyis lényegében kitűnőre vizsgáztak a törésteszten.

© EuroNCAP

A fenti négy jármű egyébként az alap biztonsági rendszerrel sem vizsgázott rosszul, ott négy csillagot gyűjtöttek be.

[Így törik a vadonatúj 8-as Golf – videó]

Ahogy már fentebb említettük, három csillagnál rosszabbat egyetlen jármű sem kapott idén. Összesen öt olyan autó volt, amely közepest kapott a bizonyítványba: a Volkswagent, a Jeepet, a Seatot és a Skodát valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, az Aiways-ről pedig annyit érdemes tudni, hogy egy kínai gyártású autóról van szó.

© EuroNCAP

Tesla a csúcson

Ahogy az elmúlt években, úgy idén sem hozott nagy meglepetést az ötcsillagosok mezőnye, zömmel a legismertebb német, japán, amerikai és francia autómárkák találhatók meg a legbiztonságosabbak között. Egyet azonban érdemes kiemelni: a szintén amerikai Teslát.

[Szörnyű látni, hogyan csavarodik villanyoszlopra egy villanyautó – videó]

Az elektromos autó most először került bele az EuroNCAP töréstesztjében értékelt járművek közé, és a jelek szerint megfelelt a szigorú biztonsági szempontoknak. Olyannyira, hogy a Model X mellett a legmegfizethetőbb Teslaként ismert Model 3 is bekerült a legjobbak közé. Mindez azért is fontos, mert az elektromos autókkal kapcsolatban komoly félelem, hogy az akkumulátor sérülése esetén a jármű gyorsan kiég. A jelek szerint azonban az öt csillagos eredményhez szükséges törésteszt idején az akkumulátor-csomag még nem sérült meg annyira, hogy az problémát okozzon.

Jó volt a mezőny

Összességében elmondható, hogy a gyártók 2019-re erős mezőnyt hoztak össze, az új modellek kivétel nélkül igen biztonságosak voltak. Az előző évben a Fiat Panda 0 csillagos értékelést kapott, ilyen ebben az esztendőben nem fordult elő, és a Jeep is jobban teljesített az előző évnél. 2018-ban a Wrangler csupán egyetlen csillagot kapott a szervezettől, ehhez képest a legrosszabb eredményük idén a hármas lett.

Az EuroNCAP az idei évben nem változtatott a minősítési rendszeren, vagyis nem lettek szigorúbbak a töréstesztek során alkalmazott szabályok 2018-hoz képest. Tehát ha a gyártók így folytatják, akkor a 2020-as év járművei sem lesznek kevésbé biztonságosak.

Az alapvetést viszont akkor sem szabad elfelejteni, ha a legbiztonságosabbnak ítélt járművet vezeti az ember: a balesetet csak a megfelelően megválasztott vezetési stílussal lehet elkerülni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.