[{"available":true,"c_guid":"18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","shortLead":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","id":"20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c58ccb8-f2ad-4a8b-b847-5039f5220499","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","timestamp":"2020. január. 02. 19:05","title":"A meddőségi klinikák sem tudják, mely készítmények lesznek ingyenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","id":"20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b38f53-f075-4572-8f72-e9a84c1de98d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","timestamp":"2020. január. 03. 06:12","title":"Árokba csapódott egy autó Ráckevénél, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","shortLead":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","id":"20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb6183-2f32-47f0-b956-31b0e60a71fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","timestamp":"2020. január. 02. 12:48","title":"Megható videóban búcsúzott el a 70 évig gyártott Bogártól a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","shortLead":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","id":"20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755240b0-d247-4fa7-ad3a-f565e7b0cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","timestamp":"2020. január. 02. 07:17","title":"Rengeteg szemetet hagytak maguk után a fővárosi szilveszterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után hardverfronton erősítene egy csúcskategóriás (és ennek megfelelően csillagászati árú) Mac számítógéppel.","shortLead":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után...","id":"20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc4e8b2-9132-4b8a-9770-2a9a4d066248","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","timestamp":"2020. január. 02. 13:03","title":"Bivalyerős számítógépet tervez az Apple, ezúttal a játékosok szívét is szeretnék meghódítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","shortLead":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","id":"20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966232ad-2f59-4ac3-911a-28de9cf21700","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","timestamp":"2020. január. 02. 21:54","title":"Tizenkét beteget kellett kórházban kezelni a budaörsi szakrendelőben végzett műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96796e95-1326-4bb3-8302-a8cf0b385e90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajta kívül hét másik ember is életét vesztette a tragédiában.","shortLead":"Rajta kívül hét másik ember is életét vesztette a tragédiában.","id":"20200102_helikopterbalesetben_halt_meg_a_tajvani_vezerkari_fonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96796e95-1326-4bb3-8302-a8cf0b385e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66341e84-ef79-4602-91c0-429489f69b23","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_helikopterbalesetben_halt_meg_a_tajvani_vezerkari_fonok","timestamp":"2020. január. 02. 11:41","title":"Helikopter-balesetben halt meg a tajvani vezérkari főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da152a04-f7d8-423e-bf74-12f7473ca986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","timestamp":"2020. január. 02. 06:41","title":"Szokni kell: idéntől már az E36-os 3-as BMW-k is oldtimerek lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]