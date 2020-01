Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyásosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni.","shortLead":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután...","id":"20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b90f0e-fedb-4d18-85e4-e9f6beeb69de","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","timestamp":"2020. január. 04. 16:38","title":"Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","shortLead":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","id":"20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3afcf93-7f3e-4a3b-9dd1-a26251677796","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","timestamp":"2020. január. 04. 09:44","title":"Török Gábor: nem biztos, hogy Orbán három év múlva is meghatározó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","shortLead":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","id":"20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef46fec2-7c53-4ae2-aabe-6ccc7726cc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 04. 21:11","title":"Egy 18 éves fiú holttestét találták meg egy kiégett házban Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor mutatja be legújabb csúcstelefonját.","shortLead":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor...","id":"20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359b8f0-1680-442f-b317-8682569d739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","timestamp":"2020. január. 04. 11:23","title":"Véletlenül kikerült a netre egy videó – megvan, mikor mutathatja be a Samsung a Galaxy S11-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit tavaly felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, szexuális visszaélés miatt – hangzott el a csatorna pénteki adásában.","shortLead":"A férfit tavaly felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, szexuális visszaélés miatt – hangzott el a csatorna pénteki...","id":"20200103_satanista_kobanyai_gyilkossag_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed55118-38d5-4fc1-a2d9-f4f428bbf20e","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_satanista_kobanyai_gyilkossag_emberoles","timestamp":"2020. január. 03. 20:12","title":"ATV: Sátánista szimbólumokat firkált a lépcsőház falára a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor az amerikai drónról kilőtt rakéta Bagdadban eltalálja az iráni Kászim Szulejmánit szállító gépkocsit.","shortLead":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor...","id":"20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae163d3-a177-4e2d-b82d-85377a163b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Állítólag megörökítették Kászim Szulejmáni halálának a pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai pénzügyi intézet, a Goldman Sachs arra számít, hogy nagyjából 200 millió 5G-képes telefon kerül a piacra 2020-ban.","shortLead":"Az amerikai pénzügyi intézet, a Goldman Sachs arra számít, hogy nagyjából 200 millió 5G-képes telefon kerül a piacra...","id":"20200103_goldman_sachs_5g_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de7d7f9-1ffc-4670-9bc9-aa92d11580d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_goldman_sachs_5g_telefon","timestamp":"2020. január. 03. 16:33","title":"Erős jóslattal állt elő a Goldman Sachs, eláraszthatják a piacot az 5G-képes telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]