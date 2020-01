Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","shortLead":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","id":"20200114_az_500_kmh_eleresere_keszul_a_koenigsegg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b3573d-295b-436b-9262-a7b4b64e381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_az_500_kmh_eleresere_keszul_a_koenigsegg","timestamp":"2020. január. 14. 11:21","title":"Az 500 km/h elérésére készül a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0fabac-95cb-4620-add5-f04fb06494ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","timestamp":"2020. január. 15. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Mékőtök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","shortLead":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","id":"20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7e1ab-b875-4bb0-8f07-f1d5fdc24ff0","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","timestamp":"2020. január. 15. 07:27","title":"Megbukott a doppingteszten a férfi párosban világelső kolumbiai teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálának 75. évfordulója alkalmából botlatókövet fognak avatni az író utolsó szabadon választott lakhelyénél, a Hűvösvölgyi út 81. szám alatt. ","shortLead":"Halálának 75. évfordulója alkalmából botlatókövet fognak avatni az író utolsó szabadon választott lakhelyénél...","id":"20200114_Botlatokovet_avatnak_Szerb_Antal_utolso_otthona_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0824d7-fcf6-42a5-90a6-360f81a36eef","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Botlatokovet_avatnak_Szerb_Antal_utolso_otthona_elott","timestamp":"2020. január. 14. 15:25","title":"Botlatókövet kap Szerb Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen ebbe a körbe csupán a cégek 0,5 százaléka tud bekerülni. Keleti József szerint (Head of SME Sales – South-East Europe) akinek erről papírja van, az további üzleti előnyökre válthatja az elismerést.\r

","shortLead":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen...","id":"bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7ffa9-6e9a-4b20-b531-4f8bdb56a3d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","timestamp":"2020. január. 14. 07:30","title":"Magyarország legstabilabb vállalatai: csak 0,5 százalék fér bele ebbe a kategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prostitúciós tevékenység köré épült bűnbanda ellen emeltek vádat Siófokon – áll a somogyi főügyészség közleményében.","shortLead":"Prostitúciós tevékenység köré épült bűnbanda ellen emeltek vádat Siófokon – áll a somogyi főügyészség közleményében.","id":"20200114_Apa_es_fia_sajat_partnereit_futtatta_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692e3bf-ee6f-4c16-bda7-0d8acc1d6fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Apa_es_fia_sajat_partnereit_futtatta_Siofokon","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Egy apa és fia a saját élettársát futtatta Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután egy sáskaraj keresztezte az útjukat.","shortLead":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután...","id":"20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36769162-1436-4bbb-bc4b-19e5f1139dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","timestamp":"2020. január. 13. 11:33","title":"Sáskarajba repült az etióp légitársaság gépe, alig láttak ki a pilóták az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]