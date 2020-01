Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74511ac4-db64-469b-893f-f65318da3582","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Arra, hogy a hatalom miként fordulhat át szexuális zaklatásba, és torzíthat el mindent egy munkakörnyezetben, a Fox News mindenható urának, Roger Ailesnek a története fontos és tanulságos példa. A sztoriból, amely a Foxnál dolgozó nők traumáiból épült fel, sorozat (A legharsányabb hang) és film (Botrány) is készült, az utóbbi nemrég került a mozikba. A drámából megpróbáltuk kihámozni azokat az elemeket, amelyekből a rendszerszintű manipulálás és visszaélés összeállt.","shortLead":"Arra, hogy a hatalom miként fordulhat át szexuális zaklatásba, és torzíthat el mindent egy munkakörnyezetben, a Fox...","id":"20200116_Neked_es_nekem_mar_regota_szexualis_kapcsolatban_kellene_lennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74511ac4-db64-469b-893f-f65318da3582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dface3-f2e7-425e-b116-105c91a7ad82","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Neked_es_nekem_mar_regota_szexualis_kapcsolatban_kellene_lennunk","timestamp":"2020. január. 16. 20:00","title":"„Neked és nekem már régóta szexuális kapcsolatban kellene lennünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","id":"20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3d1193-0786-4625-9298-ef467358c015","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","timestamp":"2020. január. 15. 11:49","title":"Azonosították a Népfürdő utcai gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77aa25c-c108-44da-90d9-3160a5c6443e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta meg akarta csinálni a \"minél közelebb\" trükköt. Túl jól sikerült.","shortLead":"A pilóta meg akarta csinálni a \"minél közelebb\" trükköt. Túl jól sikerült.","id":"20200115_Alacsonyan_szallo_repulo_kaszabolta_ossze_egy_auto_tetejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77aa25c-c108-44da-90d9-3160a5c6443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11839d6e-23af-4ac4-9d36-12ac9c47becf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Alacsonyan_szallo_repulo_kaszabolta_ossze_egy_auto_tetejet","timestamp":"2020. január. 15. 12:04","title":"Alacsonyan szálló repülő kaszabolta össze egy autó tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan formában készíti el a nagyi diótortáját, amelynek megsárgult receptjét áhítattal rendezgeti. Másikunk főzés előtt egy órát szörföl a Youtube-on, és belehalna, ha nem próbálna meg minden alkalommal javítani a recepten. És ugyanez megmutatkozik akkor is, amikor társadalmi változásokról diskurálunk: míg egyikünk számára az innováció mindannyiunk boldogságának záloga, másikunk minden komolyabb technológiai újításban az emberiség hosszú menetelését látja a végső pusztulás felé.","shortLead":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan...","id":"20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6bc88e-a3e3-4a58-b394-a8c9f58f0c25","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","timestamp":"2020. január. 16. 10:30","title":"Megőrizni vagy meghaladni? Szándéknyilatkozat együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig kapott büntetést. ","shortLead":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig...","id":"20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521101c-0d7e-4c3e-a1a9-79334b69cbb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","timestamp":"2020. január. 16. 10:31","title":"Minimális büntetést ért a fideszes önkormányzat súlyos jogsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","shortLead":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","id":"20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb335691-43a4-4a92-ac30-e023a660d810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","timestamp":"2020. január. 15. 13:03","title":"Nincs baj, ha leejti a Samsung új telefonját – itt a Galaxy XCover Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott bejelentést.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott...","id":"20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18a6da1-7975-4e00-9228-a46d72278cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","timestamp":"2020. január. 16. 19:46","title":"RTL: Drogoznak és védelmi pénzt szednek a gyerekek egy kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2be28d-04da-470e-add5-bcf0b13d20af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus jelenet egy autópályáról, ami – úgy tűnik – a világon mindenhol előfordul. A balesettel végződő esetről videó is van.","shortLead":"Klasszikus jelenet egy autópályáról, ami – úgy tűnik – a világon mindenhol előfordul. A balesettel végződő esetről...","id":"20200117_Egy_Tesla_korbekameraja_vette_fel_ket_masik_autos_balesettel_vegzodo_kozuti_csatajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca2be28d-04da-470e-add5-bcf0b13d20af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79afd87d-3c16-4dee-a2fd-e78fabd27190","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Egy_Tesla_korbekameraja_vette_fel_ket_masik_autos_balesettel_vegzodo_kozuti_csatajat","timestamp":"2020. január. 17. 08:44","title":"Egy Tesla körkamerája vette fel két másik autós közúti csatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]