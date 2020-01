Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","shortLead":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","id":"20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcdced-0a57-45d9-96f9-f9f2567966fa","keywords":null,"link":"/elet/20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","timestamp":"2020. január. 21. 11:51","title":"Golflabda nagyságú jég verte szét Canberrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott a lendület.","shortLead":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott...","id":"20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60f7cf-d8ce-48d1-afeb-0e315ad86e85","keywords":null,"link":"/sport/20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","timestamp":"2020. január. 21. 20:15","title":"Pörgős meccset vívtunk a svédekkel, de a vége csak elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard Jewell balladája. ","shortLead":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard...","id":"20200121_Richard_Jewell_balladaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f5bf6a-1d1e-469b-8bab-12a9692cb4f8","keywords":null,"link":"/360/20200121_Richard_Jewell_balladaja","timestamp":"2020. január. 21. 16:00","title":"Egy igazi amerikai tragédia: Ezt akarta bemutatni új filmjével Clint Eastwood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","shortLead":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","id":"20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f436ee-37a2-4ec4-bcbf-3f9cc0f41e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","timestamp":"2020. január. 21. 19:41","title":"Bemutatták az új orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","shortLead":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","id":"20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef0a99-c23a-4c9c-81a0-71630c83e5c0","keywords":null,"link":"/sport/20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","timestamp":"2020. január. 21. 22:05","title":"Mikler bravúrjai ellenére kikaptak a magyar kézisek Malmőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]