Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi választások előtt készült, mert akkor még nagyobb vereséget szenved a Fidesz.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi...","id":"20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de035e3b-4220-4135-9dfe-c6ac65a3568e","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","timestamp":"2020. január. 22. 10:30","title":"Fürjes az M1 Karácsony-interjúja után: Ez vállalhatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével megszűnik.","shortLead":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével...","id":"20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48546959-351d-43c6-bb29-2df4ec2ad9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","timestamp":"2020. január. 23. 17:03","title":"Újabb szög került a Flash koporsójába, az Apple verte bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e76599-6937-467f-9d28-059658f8e103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esztergomi gyárban készülő új lágyhibrid modell első példányai hamarosan megérkeznek a kereskedésekbe.","shortLead":"Az esztergomi gyárban készülő új lágyhibrid modell első példányai hamarosan megérkeznek a kereskedésekbe.","id":"20200123_hibrid_suzuki_sx4_scross_ara_alapar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e76599-6937-467f-9d28-059658f8e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699479c8-2402-420a-a2ad-d6c11f88abc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_hibrid_suzuki_sx4_scross_ara_alapar","timestamp":"2020. január. 23. 13:21","title":"5 millió forint felett nyit a hibrid Suzuki SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medencei harcok, a kivándorlás és az élve születések alacsony száma mellett az is probléma, hogy 3 millióval kevesebb férfi él az országban, mint nő.","shortLead":"A Donyec-medencei harcok, a kivándorlás és az élve születések alacsony száma mellett az is probléma, hogy 3 millióval...","id":"20200123_Majd_4_millioval_csokkent_a_lakossag_szama_Ukrajnaban_10_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc071af-cacd-48c3-90d7-e7f6a3f8901b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Majd_4_millioval_csokkent_a_lakossag_szama_Ukrajnaban_10_ev_alatt","timestamp":"2020. január. 23. 16:11","title":"Közel 4 millióval csökkent a lakosság száma Ukrajnában 10 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","shortLead":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","id":"20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ec4f0-dd03-4adf-8743-8c934a4c8397","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","timestamp":"2020. január. 23. 06:41","title":"Európában a 322 lóerős Nissan Leaf villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]