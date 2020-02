Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok is, amelyeknek a Boeing krízise idején több Airbusra lenne szükségük.","shortLead":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok...","id":"20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24d0d5-1a96-4b62-9df8-d9bd03f39ee7","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","timestamp":"2020. február. 15. 08:54","title":"Az USA megemeli az Airbus büntetővámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","shortLead":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","id":"20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8a80d-a017-4412-a210-da8a7b50cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","timestamp":"2020. február. 15. 12:08","title":"Új YouTube-csatornát csinált a Pesti Srácok, de azt is letiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","shortLead":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","id":"20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06139305-fa17-4c7f-91db-24d65ed3fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","timestamp":"2020. február. 16. 09:21","title":"Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c411b5-1e31-4c2a-9fce-67c6042f4333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy férfit életveszélyes és egy nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.","shortLead":"Egy férfit életveszélyes és egy nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.","id":"20200216_Megint_volt_gyorsulasi_verseny_az_ejjel_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c411b5-1e31-4c2a-9fce-67c6042f4333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc29c66-8ded-4a8d-adf0-d1db84631580","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_Megint_volt_gyorsulasi_verseny_az_ejjel_Budapesten","timestamp":"2020. február. 16. 14:16","title":"Horrorbaleset a Váci úton – gyorsulási verseny vezethetett kis híján tragédiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","shortLead":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","id":"20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ae28aa-3f0f-465d-809f-0a080a037b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","timestamp":"2020. február. 15. 06:41","title":"Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.","shortLead":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás...","id":"20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d73510-3ffd-4b84-a13e-08d5034010c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. február. 14. 19:03","title":"Sokkal nagyobb bajt jelez az antarktiszi jégolvadás, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]