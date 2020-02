Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek az önkormányzati választások is, a polgármesteri székekért ádáz harc kezdődött – a magyarok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.","shortLead":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek...","id":"202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da080311-c73d-41df-a68c-228f4e8b0fe6","keywords":null,"link":"/360/202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","timestamp":"2020. február. 14. 19:00","title":"A romániai Orban úgy megy, hogy marad, az RMDSZ a túlélésért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092924a3-280d-45a8-b288-790d23cb7b86","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Egysoros verseivel vált ismertté Magyarországon Tari Zsófia, akiről először több mint hat éve írtunk. Ahogy akkor, most is Londonban él, de időközben megtalálta a hidat hazafelé. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket sorsa az Egyesült Királysághoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Egysoros verseivel vált ismertté Magyarországon Tari Zsófia, akiről először több mint hat éve írtunk. Ahogy akkor, most...","id":"20200215_sophie_tari_brexit_portrek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092924a3-280d-45a8-b288-790d23cb7b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addd3c94-a666-4d0c-ae6c-19b07417a676","keywords":null,"link":"/elet/20200215_sophie_tari_brexit_portrek","timestamp":"2020. február. 15. 20:00","title":"„Amikor otthon leszállok a gépről, érzek egy szagot, amit itt nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László szerint már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az ABB bezárandó üzeméből elbocsátandó, képzett dolgozókat alkalmaznák.","shortLead":"Palkovics László szerint már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az ABB bezárandó üzeméből elbocsátandó...","id":"20200214_Palkovics_kormanyzati_segitseget_igert_Ozdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aebaae-2216-4730-91ac-6e5574844e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Palkovics_kormanyzati_segitseget_igert_Ozdon","timestamp":"2020. február. 14. 18:32","title":"Palkovics kormányzati segítséget ígért Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","shortLead":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","id":"20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4f70c9-d518-4fab-ae63-b8d6846c04df","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","timestamp":"2020. február. 15. 20:15","title":"Kisfiukkal menekültek a tűz elől, lakhatatlanná vált a család otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]